Kenan Evren yargılansın' diyen Ferhat Sarıkaya'ya mesleğe dönüş yolu

T24

Yeşil ile tanındı

'Evren yargılansın' dedi, meslek hayatı bitti

Kendisi ayrıldı ihraç edildi

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 12 Eylül askeri darbesine yargı yolu açılması için verdiği hukuk mücadelesiyle simge haline gelen Savcı Sacit Kayasu'nun haklarının geri verilmesinin yolunu açtı. Ancak Kayasu, savcılığa dönemeyecek ve avukatlık yapacak. HSYK kararıyla meslekten ihraç edildiği için Kayasu daha önce avukatlık bile yapamıyordu.Sacit Kayasu ilk kez Ödemiş Savcılığı yaparken işkence edilerek öldürülen bir erkeğe ait cesedin Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'a ait olduğunu iddia etmesiyle gündeme geldi.Kayasu, 28 Mart 2000 tarihinde verdiği kararla Türk Hukuk Tarihi'ne geçti. 12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren'in anayasal suç işlediğine dair bir iddianame hazırladı ve 12 Eylül yöneticilerinin yargılanmasını istedi.Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Kayasu'ya 30 Mart 2000 tarihinde kınama cezası verdi. Bu arada Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi sadece kınama olarak görerek işlem yapılmasına da Anayasanın Geçici 15. madde uyarınca gerek olmadığına karar verdi. Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu'nun 15 Mayıs 2001 tarihli kararını yerine bulan Yargıtay 9. Ceza Dairesi de, 11 Aralık 2002 tarihinde Kayasu'yu "görevi kötüye kullanmak" ve "askeri kuvvetleri tahkir ve tezyif" iddialarıyla hapisten para cezasına mahkum etti.20 Nisan 2000'da savcılık görevinden uzaklaştırılan Kayasu, HSYK kararıyla da 27 Şubat 2003'te meslekten ihraç edildi.Kayasu'nun başvurduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kasım 2008 "ifade özgürlüğü kısıtlandığı" için Türkiye'yi 41 bin euro tazminata mahkûm etti.AİHM, Türkiye'nin hem kendisini girişim ve kararlarıyla ifade eden bir savcıyı engellediğini, hem de mahkemede hakkını aramasına engel olduğuna oybirliğiyle karar verdi.HSYK'nın hakkında avukatlık yapabilir kararı verdiği diğer isim ise Musa Ufuktepe. Ufuktepe, Ocak 2004'te HSYK kararı ile ihraç edildi. Adana Asliye Hukuk Hákimi Ufuktepe verdiği bazı kararları nedeniyle Hakkari'ye gönderilince hakimlikten ayrılmıştı. Ancak daha sonra Ufuktepe mesleten ihraç edilmişti.HSYK'nın hakkında avukatlık yapabilir kararı verdiği diğer isim ise Hayati Yılmaz.