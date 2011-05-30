Kenan Evren ifadeye çağrıldı!

T24

Ankara Özel Yetkili Savcının devraldığı 12 Eylül soruşturmasında 12 Eylül döneminin Milli Güvenlik Komitesi üyelerinden 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Ankara Adliyesi'ne çağrıldı.İfade vermek üzere gitmesi beklenen Evren ve Şahinkaya'ya yazılı tebligatın da bu hafta içinde gitmesi bekleniyor. Soruşturmayı gizli yürütme kararı alan Savcılık, ifade alma işlemini aşama aşama yapacağı kaydedildi.Savcı, Evren ve Şahinkaya'ya 12 Eylül döneminde yaşanan işkenceler için emir verilip verilmediğini soracak.Öte yandan, Kenan Evren'in avukatı ifadenin evde alınması için başvuruda bulundu.