Kenan Evren Caddesi'nin isim değişikliğine ret

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Belediye Meclisi, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in adını taşıyan caddenin isminin değiştirilmesi talebini MHP ve AK Parti'li üyelerin oylarıyla reddetti.



Fethiye Belediye Meclisinin mayıs ayı olağan toplantısı, belediye binasında yapıldı. Toplantıda, bir vatandaşın, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in adını taşıyan caddenin isminin "Mustafa Karaören" olarak değiştirilmesi önerisi görüşüldü.



CHP'li üyeler adına söz alan meclis üyesi Nalan Ünal, Kenan Evren'in adının 12 Eylül darbesini hatırlattığını savundu. Nalan Ünal, şu iddialarda bulundu:



"Türkiye o yıllarda sağ sol kavgalarıyla karıştırıldı ve devamında demokrasiyi zedeleyen darbe geldi. Bu darbenin mimarı Evren oldu. Türkiye'nin pek çok yerinde bu ismi taşıyan cadde, sokak ve okulların isimleri değiştirildi. İzmir ve Muğla İl Genel Meclisi, Evren'in adını taşıyan sokak, cadde ve okulların isimlerinin değiştirilmesi yönünde tavsiye kararı aldı."



Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ise 12 Eylülden en fazla etkilenen kişinin kendisi olduğunu ileri sürdü. O dönemde hapiste 45 gün işkence gördüğünü iddia eden Saatcı, "Herkese saygımız var. Geçmiş geçmişte kaldı. Hiçbir sokak, cadde ve park ismini değiştirmeme kararı aldık. Bunun yerine yeni parklar ve caddeler açarak buralara yeni isimler verdik" diye konuştu.



Gündeme alınan öneri, CHP'li meclis üyelerinin kabul oyuna karşılık, MHP ve AK Parti'li üyelerin oyuyla reddedildi.

