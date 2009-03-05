'Kenan Evren' adı tartışması sürüyor

12 Eylül ve 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in adının okullardan kaldırılması yönünde temenni kararı alan İzmir İl Genel Meclisi üyeleri, sıranın merkezi hükümette olduğunu söyledi.



İl Genel Meclisi Başkanı AKP'li İsmail Yılmaz, Ergenekon soruşturması ile darbenin sorgulandığı zamanda gerçek darbecilerin isimlerinin okullarda bulunmasını çelişki olarak görürken, önergenin sahibi Meclis 1'inci Başkan Vekili CHP'li Gülşen Korkmaz Kahraman merkezi hükümetin samimiyetini göstermesinin zamanı olduğunu ifade etti.



Temenni kararının yankıları sürüyor



İzmir İl Genel Meclisi’nin oy birliği ile aldığı ve 12 Eylül harekatı ile 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren başta olmak üzere darbeleri çağrıştıran ‘12 Eylül’ ve ‘Evrenpaşa’ İlköğretim Okullarıyla Kenan Evren Anadolu Lisesi'nin adlarının değiştirilmesi önerildi. Temenni kararının yankıları sürerken önergenin sahibi İzmir İl Genel Meclisi 1'inci Başkan Vekili Gülşen Korkmaz Kahraman, merkezi hükümetin samimiyetini göstermesinin zamanı geldiğini söyledi. Ege 78’liler Derneği tarafından gündeme getirilen konunun kendisi tarafından önergeleştirildiğini ifade eden Kahraman, “Çok anlamlı bir öneriydi ben de bir önerge hazırladım. 12 Eylül Darbesi’nin bilançosu çok ağır, 50 kişi idam edildi, çok mağdur var, çok insan fişlendi, çok insan yok yere işinden oldu.



Toplumun her kesimi bu darbenin acılarını çekti. Bütün üyelerin bu önergeye sahip çıkması ve önergenin oy birliği ile kabul edilmesi beni çok mutlu etti. İzmir İl Genel Meclisi bu hareketiyle İzmir’in demokrasinin beşiği olduğunu, ne kadar aydın olduğunu kanıtladı. Merkezi hükümet şimdi Nazım Hikmet’e sahip çıkıyor vatandaşlığını iade ediyor. Bu ciddi bir adımdır. Eğer onlar da bizim kadar samimiyse ve kararlılık içindeyseler bizim attığımız adımın devamını getirirler. Biz İzmir İl Genel Meclisi olarak tarihe bir imza attık” dedi.



‘Aaaa bu darbe çok iyi bir şeymiş’



İl Genel Meclisi’nin aldığı kararı uygulayacak merciinin İzmir Valiliği olduğunu ifade eden Kahraman, “Vali merkezi iktidarın atadığı bir devlet adamıdır. Merkezi iktidar darbelerin üstüne gidiyor gözükürken eğer ciddiyse sahte düşmanlar, sahte darbeciler yaratmak yerin gerçek darbecilerin üstüne gitsin, darbelerin izini silsin ki çocuklar okullarının, parkların isimlerine bakıp (Aa bu darbe çok iyi bir şeymiş) diye düşünmesin. Çünkü güzel şeyler, örnek kişiler ölümsüzleştirir, darbe gibi, idam gibi hiçbir kesimin istemediği olumsuz bir olay ölümsüzleştirilmez. 12 Eylül Darbesi’nde işkence görmüş olan Aydın Erten vardır. Gültepe Belediye Başkanı idi ve çok seviliyordu. Darbe zamanı gördüğü işkenceler yüzünden genç yaşta hayatını kaybetti. Bugün ne yazık ki çok sevildiği Gültepe’de Kenan Evren Anadolu Lisesi var ama Aydın Erden’in adını anımsatan hiçbirşey yok” diye konuştu.



İzmir İl Genel Meclisi’nin AKP’li Başkanı İsmail Yılmaz ise okullarda bu tür isimlerin bulunmasının büyük bir çelişki olduğunu, bu çelişkinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, “Biz çocuklara demokrasinin erdemlerini anlatıyoruz ama bir yandan da demokrasiyi kesintiye uğratan darbeleri çağrıştıran isimleri okullara, parklara veriyoruz. Biz bu önergeyi biraz daha genişlettik ve Türkiye’deki bütün darbe çağrıştıran isimlerin değiştirilmesini temenni ettik” dedi.



Türkiye’nin Ergenekon Soruşturması ile darbe girişimcilerini tasfiye etmeye çalıştığını ifade eden Yılmaz, “Bir yandan darbe girişimini sorgulayacaksınız bir yandan da gerçek darbecilerin isimlerini yaşatacaksınız. Bu büyük bir çelişkidir. Bu nedenle temenni kararının dikkate alınması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu. İzmir İl Genel Meclisi’in milli iradenin bir parçası olduğunu sözlerine ekleyen Yılmaz, bundan sonraki süreçte önergenin İzmir Valiliği tarafından değerlendirileceğini anlatarak, “Valiliğe büyük görev düşüyor. Eğer bu konuda gerçekten duyarlı davranacaklarsa bu isimleri farklı isimlerle değiştirmeleri gerekiyor. Bir komisyon kurarak darbe dönemlerini çağırıştıran isimler yerine darbelerden mağdur olmuş kişilerin ya da terör şehitlerimizin ismini verirler” dedi.



Milli Eğitim görüşecek



İl Milli Eğitim Müdür Vekili Seyfeddin Yılmaz, “İsabetli, demokratik bir karar. Bu kararı değerlendireceğiz” dedi. Kendi başına bir karar veremeyeceğini kaydeden Yılmaz, okullara isim koyulması ya da kaldırılmasının il Milli Eğitim Danışma Kurulu'nun yetkisinde olduğunu vurguladı. Yılmaz, şunları söyledi:



“İl Milli Eğitim Danışma Kurulumuz okullara isim verir, kaldırır da. Ama sanırım bunu Bakanlığa sunmamız lazım. Nihai kararı Bakanlık verecek gibi geliyor bana. Bunu bir istişare edeceğiz. Sayın valimizle, danışma kurulumuzla istişare edeceğiz. İl Genel meclisi'nin kararını değerlendireceğiz. Kenan Evren, hizmet eden bir eski reis-i cumhurumuz, komutanımız. Darbeyle geldiği için biraz tepki alıyordu. Böyle bir karar alınması da bundan. Bunu değerlendireceğiz ve karar çıkarsa duyuracağız.”



Karşılıklı görüşler çatışıyor



İzmir'in Bayraklı İlçesi Yamanlar Semti'ndeki Evrenpaşa İlköğretim Okulu'nda çocuğu okuyan veliler, okulun isminin değişmesine sıcak bakmadı. Veliler, açıldığından bu yana aynı adı taşıyan okulun adının değişmesinin çocukların zihnini karıştıracağını belirtti. Bazı veliler, “Burası eğitimi çok iyi olan bir okul, adının da değişmesini istemiyoruz. Eski cumhurbaşkanımızın adını taşıması çok güzel” derken, bir veli de “Okulun adı ihtilal komutanlarından birinin adını taşıdığı için bence değişmeli. Çünkü çocuklara o dönemi hatırlatıyor” dedi. Öte yandan önergeye konu olan okullardan Narlıdere'deki 12 Eylül İlköğretim Okulu'nun adını, darbeden değil İlçenin kurtuluş gününden aldığı da ortaya çıktı.











