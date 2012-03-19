T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kenan Doğulu annesine benzeyen kadını sevmiş!

Beren Saat'in fotoğrafını ve Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu'nun gençlik fotoğrafını yan yana koyunca benzerlikleri dikkat çekti.

19 Mart 2012 13:05

 

 
T24 - Yılın ilk sürpriz aşkı Kenan Doğulu ve Beren Saat'in ilişkisinde ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Güzel oyuncu, Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu'nun gençliğine olan benzerliğiyle görenleri şaşırtacak
 
Önder Sarıahmetoğlu'nun Akşam gazetesinde yer alan haberine göre; Kenan Doğulu ve Beren Saat'in aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Doğulu ve Saat, ilk defa Ahu Yağtu-Cem Yılmaz çiftinin düğününde el ele ortaya çıktı. İlişkilerini nazar korkusundan dolayı yaklaşık iki ay gizli saklı yaşayan Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinin arşiv görüntülerinden ilginç bir detay ortaya çıktı. 
 
\
 
Beren Saat'in fotoğrafını ve Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu'nun gençlik fotoğrafını yan yana koyunca 'Hık demiş burnundan düşmüş' yorumunu yapmamak imkansız... Öğretmen ve aynı zamanda müzisyen olan Serpil Doğulu, Mayıs 1970'te Ankara'da yapılan düğünle Yurdaer Doğulu'yla evlenmişti. Bu benzerlik, halk arasında yaygın bir görüş olan 'Erkek çocuğu annesine benzeyen kadınla evlenir' cümlesini de doğrular nitelikte...
 
 

ETİKETLER

Kenan DoğuluBeren Saat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24