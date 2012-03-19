Kenan Doğulu annesine benzeyen kadını sevmiş!

T24 - Yılın ilk sürpriz aşkı Kenan Doğulu ve Beren Saat'in ilişkisinde ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Güzel oyuncu, Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu'nun gençliğine olan benzerliğiyle görenleri şaşırtacak

Önder Sarıahmetoğlu'nun Akşam gazetesinde yer alan haberine göre; Kenan Doğulu ve Beren Saat'in aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Doğulu ve Saat, ilk defa Ahu Yağtu-Cem Yılmaz çiftinin düğününde el ele ortaya çıktı. İlişkilerini nazar korkusundan dolayı yaklaşık iki ay gizli saklı yaşayan Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinin arşiv görüntülerinden ilginç bir detay ortaya çıktı.

Beren Saat'in fotoğrafını ve Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu'nun gençlik fotoğrafını yan yana koyunca 'Hık demiş burnundan düşmüş' yorumunu yapmamak imkansız... Öğretmen ve aynı zamanda müzisyen olan Serpil Doğulu, Mayıs 1970'te Ankara'da yapılan düğünle Yurdaer Doğulu'yla evlenmişti. Bu benzerlik, halk arasında yaygın bir görüş olan 'Erkek çocuğu annesine benzeyen kadınla evlenir' cümlesini de doğrular nitelikte...