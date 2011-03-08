-KEMİKLİ RAMPALARI MEVKİSİ ULAŞIMA KAPANDI ESKİPAZAR (A.A) - 08.03.2011 - Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Kemikli rampaları mevkisi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. AA muhabirinin Karabük Bölge Trafik Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, D-100 Karayolu Eskipazar Kemikli rampaları mevkisi, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yaklaşık 5 kilometrelik alanda yol açma, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri de sürücüleri, zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.