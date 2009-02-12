Kemikler bulundu, peki ya katiller?

Kulp'taki toplu mezardan çıkarılan kemiklerin Bulut ailesinin üç ferdine ait olduğu Adli Tıp raporuyla kesinleşti.



Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Bağcılar Köyü’nde 2003 yılında bulunan toplu mezardan çıkan kemiklerin, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki DNA tespitinde ‘Bulut’ ailesinin kayıp 5 ferdinden Ali, Ekrem ve Ramazan Bulut’a ait olduğu ortaya çıktı. İHD Diyarbakır Şubesi’nde yapılan basın açıklamasına katılan kayıp eşleri, gözyaşları içerisinde faillerin bulunup yargılanmasını istedi.



Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde 1994 yılında askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybolan 8 kişinin cesedi aynı yıl Kulp ilçesine bağlı Bağcılar köyü yakınlarında kurşunlanarak öldürüldükten sonra yakılmış halde bulundu. Cesetler Kulp cumhuriyet Savcılığı’nca yapılan otopsinin ardından bulundukları yerde gömüldü. Kaybolan 8 kişinin yakınlarının 2003 yılında yaptığı başvuru üzerine Bağcılar Köyü'ndeki mezar açıldı. 8 kişiye ait kemiklerin yapılan DNA testinde, kemiklerden bir bölümünün Hasan ve Mehmet Örhan’a ait olduğu belirlendi. Ardından 2008 yılında yakınlarını arayan ‘Bulut’ ailesi başvuru yaptı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinde kemiklerin Ali, Ramazan ve Ekrem Bulut’a ait olduğu saptandı. Diğer 3 cesedin ise kime ait olduğu belirlenemedi.



İHD: Sorumlular yargılansın



İHD Diyarbakır Şubesi'nde kayıp yakınlarıyla birlikte bir basın toplantısı düzenleyen İHD Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Muharrem Erbey, 1994 yılında Lice’de Bolu Komando Tugayı’na bağlı askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybolan Bulut ailesinin fertlerinden 3’ünün kemiklerinin bulunduğunu söyledi. Cinayetlerin Askerler tarafından işlendiğini ileri süren İHD Şube Başkanı Erbey şöyle konuştu:



“Lice ve Kulp’ta tanıklar önünde gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alınamayan Bulut ailesinin 5 ferdi hakkında defalarca başvurulara rağmen akıbetleri hakkında bilgi alınmamıştı. Bulut ailesinin 5 ferdi gözaltına alındıktan sonra devlet tarafından infaz edilmiştir. Lice İlçesi’nde görev yapan Bolu Dağ Komando Tugayı’na bağlı askerler emirleri kimden alıyor. Bunca işkence ve ihlal ve infazın yapıldığı, iç hukuk ve AİHM tarafından açıkça ortaya çıkarılmasına rağmen, neden Bolu Dağ Komando Tugayı’yla ilgili işlem yapılmıyor, sorumlular yargılanmıyor. Ergenekon savcılarının Fırat’ın soruşturmalarını Fırat’ın doğusuna kaydırması gerekiyor. Bölgede 1990 ile 2000 yılları arasında kayıp olan bin 500 kişinin mezarlarının derhal bulunması, gözünü kırpmadan insanları boğarak kuyulara atan, kurşuna dizen faillerin yargılanmasını istiyoruz.”



‘Eşimi askerler götürdü’



15 Yıl sonra eşi Mustafa Bulut’un kemiklerini bulan Dilber Bulut da gözyaşları içinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Köyümüze gelen askerler, köyü boşaltmamızı isteyerek köyü ateşe verdiler. Eşim ve birkaç kişiyi yanlarına alarak karakola götürdüler. Diğer yakınlarımızdan bazılarını bıraktılar, eşim Mustafa ile birlikte 4 yakınımı bırakmadılar. Israrlı başvurularımıza rağmen ‘biz bıraktık, örgüt içi hesaplaşma sonucu öldürüldü’ dediler. Dava açtık ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tam 10 yıl sonra 2004’te görevsizlik kararı vererek dosyayı Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’na gönderdi. Dosya halen Askeri Savcılıkta bekletiliyor. Eşimin kemiklerini önümüzdeki günlerde alıp defnedeceğiz. Adaletin tecellisi için faillerinin yakalanmasını ve yargılanmasını istiyoruz.”

Basın açıklaması sırasında kemikleri DNA testi sonucu tespit edilen Ramazan Bulut’un eşi Saliha Bulut da gözyaşlarını tutamadı. Saliha Bulut Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı’nda eşinin kemiklerini defin için alacaklarını belirterek, “Ancak çocuklarıma ‘babanızın kemiklerini bulduk, kemikleri burada‘ nasıl diyeceğim. Faillerin yakalanıp yargılanmasını istiyoruz” dedi.

