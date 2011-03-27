-KEMİK VE ELBİSE PARÇALARI ADLİ TIP KURUMU'NDA KAYSERİ/ANKARA (A.A) - 27.03.2011 - Kayseri'nin Talas ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan çocukları öldürerek gömdüğü iddiasıyla tutuklanan katil zanlısı U.V.G'nin, mahkeme kararıyla yaşını 2 yıl büyüttüğü ortaya çıktı. 2 Haziran 2003 tarihinde F.Ş. ile evlenen U.V.G'nin 20 Mart 2006'da eşinden boşandığı belirlendi. 2007 yılında Avusturya'da bir süre kalan U.V.G'nin 18 Eylül 2008 tarihinde, cinayetleri işlendiği iddia edilen Talas Yenidoğan Mahallesi'ndeki binaya yerleştiği bilgisine ulaşıldı. Olayı soruşturan polis ekipleri, zanlının 1999 yılında mahkemeye başvurarak yaşını büyülttüğü bilgisine de ulaştı. U.V.G'nin 23 Şubat 1999'da Çayıralan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurduğu ve mahkeme kararıyla ''09.09.1980'' olan doğum tarihini ''09.09.1978'' olarak değiştirdiği tespit edildi. U.V.G'nin 2010 yılında da Çayıralan İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak yeni nüfus cüzdanı aldığı öğrenildi. Öte yandan Yozgat'ın Çayıralan ilçesindeki Yahyasaray Barajı yakınlarında gömülü olarak bulunan, kayıp çocuklara ait olduğu belirtilen kemik ve elbise parçaları ise sabah saatlerinde Keçiören'deki Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Özel torbalar içindeki kemik ve elbise parçaları görevliler tarafından otopsi salonuna götürüldü. Yetkililer yapılacak DNA ve kriminal incelemenin 1-2 gün süreceğini belirterek, kemik parçalarının daha sonra ailelere teslim edileceğini bildirdi.