Kemik kaybı lazer implantla sona eriyor

Son yıllarda lazer tekniği kullanılarak üretilen ve ağızda kemik kaybını en aza indiren implantların daha uzun ömürlü olduğu bildirildi.



Meffert İmplant Enstitüsü Başkanı Ali Arif Özzeybek, son 1 yıldır dünyada daha yaygın hale gelen, lazer teknolojisiyle üretilen implantlarla çok iyi sonuçlar alındığını söyledi.



Lazer-lock teknolojisiyle üretilen bu implantların en üst kısmındaki 0.3 milimetrelik bölümde nano ve mikro düzeltmeler yapılarak epitel hücrenin kontrol altına alındığını anlatan Özzeybek, bu teknolojinin ilk olarak ABD'de uygulanmaya başlandığını, son 1 yıldır başka ülkelerde de yaygınlaştığını belirtti. Özzeybek, şunları kaydetti:



''Eski teknolojiyle üretilen implantların uygulandığı tedavide 1. yılın sonunda çenedeki kemik kaybı 1 milimetre iken lazerle üretilenlerde sadece 0.20 milimetre oluyor. Eski yöntemle üretilen implantların kemiğe kaynadığı yerde oluşan oyuğa zamanla bakterilerin yerleşmesi sonucu meydana gelen kemik kaybı, implantın ömrünü kısaltıyor. Oysa lazerle üretilen implantta epitel hücre kontrol altına alındığı için yok denecek kadar az bir oyuk meydana gelmesi nedeniyle bakteri oluşumu engelleniyor. Bu da implantın ömrünü uzatıyor.''



Lazerle üretilen implanttaki kemik kaybının, bugüne kadar bu tedavide ortaya çıkan en düşük oran olduğunu bildiren Özzeybek, yeni geliştirilen bu teknolojinin Lazer Lock Amerikan Osseointegrasyon Derneği'nin ''en iyi buluş'' ödülünü aldığını söyledi.