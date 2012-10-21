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Yaşam

Kemik iliği naklinin duayeni yaşamını yitirdi

Kemik iliğinin babası E. Donnall Thomas, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

21 Ekim 2012 14:02

ABD'de kemik iliği naklinin duayeni olarak nitelendirilen E. Donnall Thomas, Fred Hutchison Kanser Araştırma Merkezi tarafından dün Seattle'da 92 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Thomas'ın ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı.

1990 yılında Nobel tıp ödülünü kazanan E. Donnall Thomas'ın çığır açan çalışması, öseminin en başarılı tedavi yöntemlerinden biri olarak gösterilmişti. Thomas, kemik iliği nakli, kan kök hücre nakli ve bazı kan kanseri hastalarının hayattta kalma oranlarını yüzde 90'lara varan boyutlara çıkarmıştı.

 

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Donnall Thomaskemik iliğikalp krizi

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