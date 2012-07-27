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Sağlık

Kemik iliği nakli AIDS'e umut oldu

Araştırmacılardan Kuritzkes, bu durumun bilim adamlarına önemli bir bilgi verdiğini söyledi

27 Temmuz 2012 19:47

İngiltere'de uzun yıllar AIDS tedavisi gören iki kişiye kemik iliği nakli yapıldı. Yapılan nakil sonucunda hastalarda AIDS'e neden olan HIV virüsüne rastlanmadığı açıklandı.

Brigham Kadın Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü'nden Dr. Timothy Henrich ile Dr. Daniel Kuritzkes adlı araştırmacılar, kemik iliği nakli yapılmadan önce kan lenfositlerindeki HIV kolaylıkla belirlenen 2 erkek hastada, ameliyatlarının üzerinden geçen 8 aydan itibaren HIV 'in izine rastlanmadığını açıkladı.

Biri 2 yıl diğeri ise 4 yıl önce Brigham Kadın Hastanesi'nde kemik iliği nakli yapılan hastalarda HIV izlerinin kaybolduğunu anlatan araştırmacılar, şu anda hastaların kanında belirlenebilir HIV DNA veya RNA'sının bulunmadığına işaret etti.

Hastalardaki, HIV'e maruz kalma ölçüsü olarak kullanılan HIV antikorlarında da azalma görüldüğünü anlatan araştırmacılar, hastalara HIV 'e karşı kullanılan antiretroviral ilaçların verilmeye devam ettiğini belirtti.

Araştırmacılardan Henrich Science Daily gazetesine yaptığı açıklamada, "HIV'in hastaların plazmasından kaybolmasını bekliyorduk. Ama, hücrelerinde HIV 'e ait hiçbir ize rastlanmaması bizim için şaşırtıcı oldu" dedi.

Henrich, araştırmalarının ikinci aşamasının, hastaların dokularında HIV bulunup bulunmadığını belirlemek olacağını kaydetti.

Araştırmacılardan Kuritzkes, bu durumun bilim adamlarına önemli bir bilgi verdiğini söyledi.

Kuritzkes, son gelişmelerin, antiretroviral ilaçlar kullanan kemik iliği nakli yapılmış hastaların bağışıklık sisteminde yeniden oluşan hücrelerin, yeniden HIV bulaşmasına karşı korunduğunu gösterdiğini söyledi.

İnsanların bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan bir virüs olan HIV, ilaçlarla kontrol altına alınmadığı durumlarda ilerlemiş vakalar için ölümcül AIDS hastalığına yol açıyor.

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