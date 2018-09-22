Kemerspor 2003- Düzcespor: 2-0

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Yusuf Aydın (xx), Adnan Akbulut (xxx), Fetullah Çetinel (xxx)

KEMERSPOR 2003: İlyas (xxx)- Muhammed (xxx), Mehmet (xxx)(Dk.82 Durmuş), Hasan (xxxx), Mustafa (xxx)(Dk.76 Mertcan xx), Ozan (xxx), Doğan (xx), Ahmet (xxxx), Olcay (xxx)(Dk.84 Yusuf), Serkan (xxx), Devrim (xxx)

DÜZCESPOR: Gökhan (xxx)- Mehmet Ersavaş (xx), Muhammed Can (xx), Ebu (xx)(Dk.56 Atilla xx), Talha (xx)(Dk.63 Tunahan xx), İsmail (xx), Alperen (xx), Erkan (xx), Mert (xx)(Dk.73 Muhammed Emir Yıldırım xx), Kadir (xx), Salih (xx)

GOLLER: Dk.53 Ahmet, Dk.90+1 Hasan (Kemerspor 2003)

SARI KARTLAR: Ozan, Olcay, Ahmet, Mehmet, Durmuş (Kemerspor 2003), Salih, İsmail, Kadir, Alperen (Düzcespor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003 sahasında Düzcespor\'u 2-0 mağlup etti.

1\'inci dakikada Kemerspor kalecisi İlyas\'ın uzaklaştırmak istediği top Düzcespor\'dan Alperen\'in önünde kaldı. Alperen\'in uygun pozisyonda yaptığı vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

13\'üncü dakikada Kemerspor\'un kazandığı serbest vuruşu Düzcespor ceza alanı dışı sağ çaprazdan Ozan kullandı. Kaleye sert plase vuruş yapan Ozan\'ın bu şutunu Düzcespor kalecisi Gökhan yumruklayarak uzaklaştırdı.

53\'üncü dakikada Kemerspor\'un kazandığı sağ kanattan serbest vuruşu Ozan kullandı. Ceza alanı içerisine yüksekten gelen ortaya iyi yükselen Ahmet kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

80\'inci dakikadaki Kemerspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Mehmet ceza alanı içerisine kadar sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya plase vuruşunu yapan Mehmet\'in şutu az farkla auta çıktı.

90+1\'inci dakikada Kemerspor atağında Düzcespor ceza alanı dışında topla buluşan Ozan, ceza sahası ön çizgisinde boş durumdaki Yusuf\'a gönderdi. Yusuf da bekletmeden sağ çaprazda boş durumdaki Hasan ile topu buluşturdu. Bu oyuncunun sert vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşma Kemerspor 2003\'ün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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