Kemerspor 2003- Alibeyköyspor: 0-0

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Yusuf Aydın (xx), Adnan Akbulut (xx), Fetullah Çetinel (xx)

KEMERSPOR 2003: İlyas (xx) - Muhammed (xx), Hasan (xx)(Dk. 81 Asrın), Mustafa (xx)(Dk.75 Mertcan xx), Ozan (xx), Doğan (xx), Ahmet (xx), Olcay (xx)(Dk.46 Mehmet Kılıç xx), Nuri (xx), Serkan (xx), Devrim (xx)

ALİBEYKÖYSPOR: Erhan (xx)- Ufuk (xx), Mert (xx), Metehan (xx), Bünyamin (xx)(Dk.80 Kerim), Hasan Üstünbücü (xx)(Dk.56 Selim xx), Emre (xx), Suat (xx), Safa (xx), Mücahit (xx), Mustafa (xx)(Dk.73 Şahinali xx)

SARI KARTLAR: Olcay, Serkan, Muhammed (Kemerspor 2003), Mustafa, Mert (Alibeyköyspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Alibeyköyspor ile 0-0 beraber kaldı.

30\'uncu dakikadaki Kemerspor atağında Alibeyköyspor\'un sahasının sağ tarafında topla buluşan Ozan İpek ceza alanı önündeki Mustafa Yüksektepe\'ye topu ortaladı. Topun gelişine uygun pozisyonda sert vuran Mustafa\'nın şutu az farkla auta çıktı.

39\'uncu dakikadaki Kemerspor atağında Alibeyköyspor sahasının sağ kanadında topla buluşan Ahmet Maran ceza alanı çigisine hareketlenen Nuri Kaya\'ya gönderdi. Nuri topu hiç bekletmeden Alibeyköyspor ceza alanı içerisindeki Mustafa Yüksektepe\'ye verdi. Topu kontrol eden Mustafa\'nın plase auta gitti.

49\'uncu dakikada Kemerspor atağında orta sahada topla buluşan Ozan İpek ve Nuri Kaya ikilisi iyi paslaştı. Ceza alanına kadar paslarla rakip ceza sahasına giren ikiliden Ozan İpek\'in üç defans oyuncusunun arasından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

67\'nci dakikadaki Alibeyköyspor atağında Kemerspor sahasının sağ kanadında topla buluşan Ufuk Arslan ceza alanına ortaladı. Topa iyi yükselen Mert Somay topa kafayla vurdu. Köşeye giden topu Kemerspor kalecisi İlyas Mahsuni Cihan son anda yumruklayarak kornere çeldi.

78\'inci dakikadaki Kemerspor atağında sağ kanatta topla buluşan Mertcan ceza alanı sağ çizgisinde bulunan Mehmet Kılıç\'ı gördü. Bu oyuncunun çaprazdan sert vuruşu direkten döndü.

80\'inci dakikada Alibeyköyspor atağında Kerim Deler\'in, Kemerspor ceza alanı içerisine yaptığı ortada topla buluşan Selim Gödebil\'in sert vuruşu direkten döndü.

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