Kemerspor 2003 - Sivas Belediyespor:0-1 (Türkiye Kupası)



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -



STAT: Akdeniz Üniversitesi



HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Mehmet Şengül (xx), Armağan Çekinmez (xx)



KEMERSPOR 2003: İsmail (xx)- Fikret (xx), Oğuz (xx), Sergen (xx) (Dk. 66 Semih xx), Muhammed (xx) (Dk. 46 Atakan xx), Yunus (xx), Volkan (xx, Kaan (xx) (Dk. 70 Yunus xx), Selim (xx), Ahmet (xx), Doğukan (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Osman (xx)- Nuri (xx), Feyyaz (xx) (Dk.81 Fatih), Samet (xx), Sinan (xx) (Dk. 67 Eren xx), Ozan (xx), Ahmet (xx) (Dk. 82 Hüseyin), Tunay (xx), Ali (xx), Seyid (xx) Niyazi (xx)

GO: Dk. 101 Eren (Sivas Belediyespor)

SARI KARTLAR: Yunus, Sergen(Kemerspor 2003), Samet, Tunay, Hüseyin, Fatih (Sivas Belediyespor)

ZİRAAT Türkiye Kupası 3\'üncü Tur mücadelesinde TFF 3\'üncü Futbol Ligi 1. Grup\'ta yer alan Kemerspor 2003 ile TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, Antalya\'da Akdeniz Üniversitesi Stadı\'nda karşılaştı. Maçın 90 dakikası golsüz tamamlanınca uzatma dakikaları oynandı. Çekişmeli geçen maçta Sivas Belediyespor\'den Eren 101\'inci dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Sivas Belediye bu skorla tur atladı.

21. dakikada maçta kaleyi bulan ilk topta Sivas Belediyespor\'dan Niyazi\'nin ceza yayından çektiği şutu kaleci İsmail kurtardı.

30. dakikada Niyazı\'nin sol kanatta ortasında topla bulaşan Sinan\'ın altı pastan şutu direğin sağından az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

56. dakikada Sivas Belediyespor\'dan Ali\'nin orta sahadan kaleciye geri pasında topu kapan Kemerspor 2003\'den Ahmet yaklaşık 20 metre topu sürerek ceza sahası içerisinde şutladı ancak meşin yuvarlak üstünden dışarı çıktı.

65. dakikada Sivas Belediyespor\'dan Seyid\'in ceza sahasının solundan ortasında Ahmet topa kafayla yükseldi. Bu oyuncunun kfa vuruşunda top kale direğinin üstünden az farkla dışarı çıktı.

Maçın normal süresi golsüz tamamlandı.

101. dakikada Sivas Belediyespor\'dan Ozan\'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Eren kaleciyi de çalımlayıp, topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivas Belediyespor tur atlayan taraf oldu.

FOTOĞRAFLI

