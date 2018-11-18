Kemerspor 2003 - Bergama Belediye Spor: 3-0

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Emre Abar (xxx), Harun Öztekin (xxx), Yusuf Batuhan Yıldızlar (xxx)

KEMERSPOR 2003: İlyas (xxxx)- Semih (xxx), Mehmet (xxx)(Dk.76 Doğukan xx), Hasan (xxx), Mustafa (xxxx), Ozan (xxx), Ahmet (xxx), Olcay (xxx)(Dk.42 Durmuş xx), Umut (xxx), Serkan (xxx)(Dk.85 Asrın), Devrim (xxx)

BERGAMA BELEDİYE SPOR: Ferdi (xx)- Hakan (xx), Muhammed (xx)(Dk.46 Mehmet Utku Işık xx), Tufan (xxx), Uğur (xx), Tuncer (xx), Serhat (xx), Altan (xx)(Dk.46 Ozan xx), Mehmet Tatlı (xx)(Dk.65 Efe xx), Alparslan (xx), Kaan (xx)

GOLLER: Dk.13 Mehmet, Dk.47 Devrim, Dk.63 Mustafa (Kemerspor 2003)

SARI KARTLAR: Semih (Kemerspor 2003), Alparslan, Tufan (Bergama Belediye Spor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Bergama Belediye Spor\'u 3-0 yendi. Mücadele hayatını kaybeden milli takım eski teknik direktörü Metin Türel için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13\'üncü dakikada Kemerspor atağında orta sahada topla buluşan Semih rakip ceza alanına ortaladı. Ceza alanı içerisinde topla uygun durumda buluşan Mehmet göğsünde yumuşattığı topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

47\'nci dakikadaki Kemerspor\'un kazandığı köşe vuruşunu Ahmet kullandı. Havadan ceza alanına gelen topa Mustafa Yüksektepe\'nin kafayla vuruşu kaleciden döndü. Topu iyi takip eden Devrim plase vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

63\'üncü dakikadaki Kemerspor atağında sağ kanatta topla buluşan Durmuş topu ceza alanı ön çizgisinde bulunan Mustafa\'ya pasladı. Defansı geçen Mustafa da kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

Karşılaşma da bu skorla sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)