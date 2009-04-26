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Yaşam

Kemer'de UFO heyecanı

Kemer'de UFO heyecanı yaşandı. Zaman zaman sabit duran, şekil değiştiren ve yükselen cisim, hızla gözden kayboldu

26 Nisan 2009 03:00

Antalya'nın Kemer ilçesinde UFO (Tanımlanamayan Uçan Cisimler- Unidentified Flying Objects) heyecanı yaşandı. Saat 03.30 sıralarında zaman zaman sabit duran, şekil değiştiren ve gökyüzüne doğru yükselen cisim, bir süre sonra hızla gözden kayboldu.

Kemer'de saat 03.30 sıralarında ilçe merkezindeki Çalış Tepesi'nde görülen cisim korku yarattı. Amatör kamerayla kaydedilen cisim, önce Çalış semalarına ışık saçarak yükseldi, daha sonra hızlı hareketlerle gökyüzünde kayboldu.

Zaman zaman farklı geometrik şekillere giren, üzerinde küçük şekillerin bulunduğu cismi gören bir grup plaja doğru koşarken bazıları bunun Türkiye'yi ziyaret eden UFO'lar olduğunu savundu.

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