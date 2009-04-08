Kemer’de sahte içki denetimi

Kemer’de Alman öğrencilerin sahte içkiden zehirlenmesinin ardından alkollü içki satan yerler denetlenmeye başladı.



Almanya'dan tatil için geldikleri Antalya'nın Kemer ilçesinde, aldıkları aşırı alkol sonrası komaya giren 7 Alman öğrenciden birinin Antalya'da, ikisinin ambulans uçakla götürüldükleri Almanya'da ölmesinin ardından oluşturulan ekip, ilçede alkollü içki satan işletme ve iş yerlerini kontrol etmeye başladı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım İlçe Müdürlüğü, Maliye ve Emniyet personelinden oluşan 6 kişilik ekip, ilçe merkezinde alkollü içki satılan otel, pansiyon, lokanta, bar, ve büfelerde; bandrollü ve perakende alkollü içki denetimlerini sürdürüyor.



Öte yandan, Antalya Tarım İl Müdürü ve ilçe müdürünün 15 Nisanda yapılacak toplantıda, otel genel müdürleri, satın alma müdürleri ve yiyecek içecek müdürleriyle bir araya geleceği ve sahte içki ile gıda konusunda uyarılarda bulunacakları öğrenildi.



Öğrenciler zehirlenmişti



Almanya'da öğrenim gören Türk ve Alman öğrencilerden oluşan 11 kişi ile 1 öğretmen, 22 Martta Kemer'e gelerek, ilçe merkezindeki bir otele yerleşmişlerdi.



Öğrencilerden Jean Piere Follkovt (18), Jan Lange (18), Dustin Krabbe (18), Hendrik Barkow (18) ve Rafael Neca (21), 26 Martta otel yakınlarındaki bir marketten votka satın alarak odalarında içmeye başlamış, aşırı alkol alan Alman öğrencilerden Rafael Neca'nın bir süre sonra hareketsiz kalması üzerine diğer öğrenciler otel yetkililerine haber vermişlerdi.



Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırılan gençlerden Rafael Neca burada, Jean Piere Follkovt ve Jan Lange ise özel ambulans uçakla götürüldükleri Almanya'da yaşamlarını yitirmişlerdi.



Öğrenci grubunun, tatilin ilk günlerinden itibaren çok miktarda alkol almaları ve gürültü yapmaları üzerine öğretmenleri tarafından birkaç kez uyarıldıkları, otel yönetiminin bunun üzerine bu gençlere alkol servisini yasakladığı, bu nedenle gençlerin, gizlice dışarıdan odalarına alkol soktukları ileri sürülmüştü.



Otel yöneticileri ise otelde konaklayan Alman gençlerin parfüm içtiklerini ve uyuşturucu hap aldıklarını öne sürmüşlerdi.

