Kemer'de 'fly fish' can aldı

Antalya’nın Kemer İlçesi’nde, Rus uyruklu bir kadın ’fly fish-uçan balık’ adı verilen şişme deniz yatağından düşüp, botun altında kalarak hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı.

DHA’dan Levent Yenigün’ün haberine göre; Antalya’nın Kemer İlçesi, Kiriş Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan 49 yaşındaki Nadezhda Popovich ve kızı 26 yaşındaki Olesia Bulatova, dün akşam sürat motorunun arkasına bağlanan ’fly fish’ adı verilen şişme deniz yatağına binerek su sporları aktivitesine katıldı.

Sürat teknesinin çektiği şişme bot bir anda havalanarak ters döndü. Denize düşen Nadezhda Popovich ve kızı, botun altında kalarak yaralandı. Ambulansla önce Kemer’deki özel bir hastaneye kaldırılan Nadezhda Popovich ve kızı, daha sonra aynı hastanenin Antalya’daki şubesine sevk edildi. İç kanama geçirdiği belirlenen Nadezhda Popovich, burada yaşamını yitirdi, kolunda kırık olduğu belirlenen kızı Olesia Bulatova’nın tedavisi sürüyor.