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Kemer'de 3 kişinin öldüğü kazada minibüs sürücüsü tutuklandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Çatalbaş tutuklandı

11 Mayıs 2018 19:56

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Çatalbaş tutuklandı. 
Dün Kemer\'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D400 karayolu üzerinde, Mehmet Çatalbaş\'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, Özkan Köse\'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı 5 yıldızlı bir otelde çalışan personeli taşıyan midibüse arkadan çarptı. Midibüsün refüjdeki beton bariyere çarparak devrildiği kazada 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Olayla ilgili gözaltıa alınan minibüs sürücüsü Mehmet Çatalbaş, jandarma karakolundaki ifadesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Çatalbaş, \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma\' suçlamasıyla tutuklandı.

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