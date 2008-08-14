Kemer Country'de ilk haciz

Vatan gazetesinin haberine göre; Kemer Country’nin spor salonunun fitness bölümüne gelen icra memurları, buradaki 15 civarında fitness aletine el koyarak götürdü. Ancak merkez yetkilileri, hacize rağmen spor faaliyetlerinin sürdüğünü, üyelerine yeni spor programları sunduklarını belirtti. Kemer Country yönetimi birkaç gün içinde tüm üyelere e-mail göndererek haciz ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili bilgi vereceğini açıkladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kemer Country’nin yaratıcısı olan işadamı Esat Edin, finansal açıdan zor duruma düşünce şirketteki hisselerini satışa çıkardı. Site sakinleri de Edin'in hisselerinin başka bir grubun eline geçmemesi ve Kemer Country'deki yaşamın bozulmaması için Edin'in 55 milyon dolar değerindeki hisselerini almak için örgütlendi.

Sitede yaşayanların oluşturduğu 40 kişilik Ortak Girişim Grubu tüm maliklere paylarına düşen hisse miktarını ve bu hisselere sahip olabilmek için ödemeleri gereken bedelleri açıklayan bir mektup gönderdi. Ancak şimdiye kadar site sakinleri 28 milyon dolar toplayabildi. Platform, 55 milyon doları tamamlamak için büyük ortak arıyor.

Yeni plana göre kurulan şirketin yüzde 50’si büyük ortağa, kalan yüzde 50 ise 28 milyon doları toplayan sakinlere verilecek. Borusan CEO’su Agah Uğur, Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, Garanti Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Metin Ar, UND eski Başkanı Çetin Nuhoğlu gibi iş dünyasının önde gelen isimlerinin oturduğu, İstanbul'un en prestijli konut projesi Kemer Country’de, mal sahiplerinin Esat Edin’in borcundan kaynaklanan riski bertaraf etmek üzere oluşturduğu platform çalışmalarını genişletti.

Mektup yazılarak mülk sahiplerine riskler anlatıldı

Kemer Country için harekete geçen Ortak Girişim Platformu, tüm sakinlere mektup göndererek şu uyarılarda bulundu:

“Golf alanları icra yolu ile satılırsa yeni sahibi tarafından yapılaşmaya açılabilir. Böyle bir arazinin imara açılması, bizim evlerimizin tüm değerini düşürür. Orman üst kullanım hakkı ve turizm izni iptal edilebilir. Bu durumda orman üst hakkı kullanılarak yapılan (Kütük evler kastediliyor) tüm evler risk altında olacaktır. İpotekli evlerin icra yoluyla satılması gündeme gelir. Kemer Golf Club kapanabilir. 2B arazisinin yoğun yapılaşmaya açılması halinde buraya başka bir alıcı yoğun inşaat yapabilir. Bu durumda Yalıkonaklar ve Kemerboyu arkasında Çin Seddi gibi bir etki yaratır.”



Esat Edin ‘Öncelik Kemerli komşularımın’ dedi

Yale Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra denizcilik sektöründe çalışan Esat Edin, ardından aile şirketi Kemer Yapı ve Turizm’de işleri ele aldı ve 1986’da Kemer Country projesine start verdi. Kemer Country, 1992 yılında İtalya Bologna’da düzenlenen “A Vision of Europe” sergisinde “Türkiye’de şehir planlamasına Avrupalı yaklaşım getirdi” denilerek ödül verildi. Bugün 2 bine yakın kişinin yaşadığı Kemer Country her zaman statü göstergesi olarak nitelendirildi. Esat Edin, site sakinlerinin girişimi için, “Kemer Country ve Kemer Golf&Country Club projeleri yeni yatırımlar eşiğinde. Borçların ödenmesi ve yatırımların yapılması için ek sermaye gerekiyor. Bu nedenle yeni yatırımcı ortak girişi gündemde. Kemerli komşuların yapacakları teklife öncelik veriyoruz. Biz de gerekeni yapmaya hazırız” dedi