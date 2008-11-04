Kemanın yetenekleri yarıştı

İlk kez düzenlenen Nuri İyicil Keman Yarışması'nda birincilik ödülünü Moldovalı Ilian Garnet, ikincilik ödülünü Hollandalı Carla Leurs, üçüncülük ödülünü ise Alexandra Conunova ile Kyung Jin Han kazandı. Milliyet'ten Filiz Ali, yazısında yarışmanın uluslararası kimliğine dikkat çekerken, jürinin yetenekli sanatçılar arasından seçim yapmakta zorlandığını yazıyor.***1. Uluslararası Nuri İyicil Keman Yarışması, gerçek anlamda uluslararası bir yarışmaydı. Ciddi bir programla, ciddi ödüllerle ve ciddi bir organizasyonla gerçekleştirilen bu yarışma, Uluslararası Leyla Gencer Şan Yarışması gibi Türkiye’nin çağdaş müzik dünyasında hak ettiği yeri bulmasına katkıda bulunacak çok yönlü bir etkinlikti.Müzik yarışmaları hakkında çeşitli düşünceler var. Kimi, yarışmaların gitgide ticarileştiğine dikkat çekiyor, kimi yeni bir yarışmacı tipi oluştuğunu; bu tipin yarışmalar için özel hazırlanıp, yarışma yarışma gezerek ödülleri topladığını iddia ediyor. Ancak, herkesin kabul ettiği bir gerçek var ki, o da yarışmaların genç müzisyenler için dünyaya tek çıkış yolu olduğu gerçeği.1. Uluslararası Nuri İyicil Keman Yarışması’na katılanların düzeyi çok yüksekti. Bir hafta süren elemeler bu yüzden epey çetin geçti, jüri üyeleri zaman zaman karar vermekte zorlandılar. Suna Kan, Ayla Erduran, Gönül Gökdoğan, Henry Foures, Barbara Gorzynska, Bohuslav Matousek, Thomas Christian, Domenico Nordio ve Ayşe Özbekligil’den oluşan uluslararası jüri üç eleme sonunda birincilik ödülünü Moldovyalı Ilian Garnet’e, ikincilik ödülünü Hollandalı Carla Leurs’e verdi; üçüncülük ödülü ise yine Moldovya’dan Alexandra Conunova ile Güney Koreli Kyung Jin Han arasında paylaştırıldı.20 yaşındaki Ayşen Ulucan, En İyi Türk Eseri Yorumcusu Ödülü olarak lütye Ecevit Tunalı’nın yaptığı kemanı kazandı. Ilian Garnet En İyi Mozart Yorumu ve Fransız yarışmacı Elenore Darmon da En Etkileyici Performans ödüllerini aldılar. 28 Ekim akşamı CRR Konser Salonu’nda yapılan ödül töreni ve final konserinde 3 yarışmacı Çaykovski’nin op.35, re majör keman konçertosunun üç bölümünü aralarında paylaştılar. İstanbul Art Orkestrası’nı Serdar Yalçın yönetiyordu. Konçertonun 1. bölümünü yorumlayan 2.’lik ödülü sahibi 30 yaşındaki Carla Leurs, tekniği parlak ve güçlü bir yorumcuydu.Konçertonun ikinci bölümünü Güney Koreli Kyung Jin Han yorumladı. Yarışmanın final elemelerinde Han’ı konçertonun tümünü çalarken dinlemiş ve bu üflesen uçacak kadar incecik kızın müzikal duyarlığını, tekniği ile ustaca birleştirmesini çok beğenmiştim. 20 yaşındaki çocuksu ve çok sevimli Moldovalı kemancı Alexandra Conunova ise, konçertonun üçüncü bölüm yorumunda gençliğinin verdiği enerji, gözüpeklik ve heyecanla dolup taşıyordu.Final konserinin ikinci yarısında yarışma birincisi olan Moldovalı Ilian Garnet’i dinledik. Sibelius’un op.47 re minör keman konçertosunu baştan sona çalan Garnet, hiç kuşkusuz birinciliği hak eden bir kemancıydı. Yarışma elemeleri boyunca dinleyicilerin favorisi olan ve David Oistrakh’ın gençliğine benzetilen Garnet, aslında yarışmacılar arasında en kusursuz ve profesyonel olanıydı. Ancak, sahneye yakın oturunca yüzündeki azap ifadesini görmemek ve onunla birlikte azap çekmemek de imkânsızdı.Ünlü piyanistlerden birinin geçen yüzyılın başında genç bir piyaniste verdiği öğüdü hatırladım Garnet’i dinlerken. “Konser verirken yüzünde daima azap çeken bir ifade olsun ki dinleyenler ne kadar zor bir iş yaptığını anlasınlar...” dermiş emektar piyanist. Garnet, sanki bu öğüde kulak vermiş gibiydi o akşam.