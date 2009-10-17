T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kemancıyı böyle tokatladı!

Muazzez Abacı, cumartesi gecesi sahne aldığı Günay Restaurant çıkışı, eğlenmek için gittiği Civanım Bar'da kemancıyı tokatladı.

17 Ekim 2009 03:00

Muazzez Abacı, cumartesi gecesi sahne aldığı Günay Restaurant çıkışı, eğlenmek için gittiği Civanım Bar'da kemancıyı tokatladı.

Muazzez Abacı, cumartesi gecesi sahne aldığı Günay Restaurant çıkışı, eğlenmek için Civanım Bar'a gitti. Burada eğlenirken alkolü fazla kaçırınca da olanlar oldu.

Muazzez Abacı, eğlenmeye gittiği Civanım Bar'da, genç bir kemancıyı "Şarkıyı iyi takip edemiyorsun" diye tokatladı, sonra da kemanını kırdı!

Şarkılarıyla coşturdu

Büyük ilgi ve alakayla karşılanan sanatçı, ilerleyen saatlerde şarkıcı Utku tarafından sahneye davet edildi. Alkolün de etkisiyle keyfi yerinde olan Abacı, şarkılarıyla mest etti.

"Bu işi adam gibi yap!"





Saatlerin 03.30'u gösterdiği sırada müziği susturan Muazzez Abacı, orkestradaki genç kemancıyı şarkıları iyi takip edememekle suçlayıp, "Bu işi adam gibi yap!" diye fırçaladı. Alkolün dozunu fazla kaçıran sanatçı, gecenin finalini genç kemancıyı tokatlayıp, kemanını kırarak yaptı.Muazzez Abacı, eğlenmeye gittiği mekanda kemancıyı neden tokatladı?Muazzez Abacı, cumartesi gecesi sahne aldığı Günay Restaurant çıkışı, eğlenmek için Civanım Bar'a gitti. Burada eğlenirken alkolü fazla kaçırınca da olanlar oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24