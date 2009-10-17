Kemancıyı böyle tokatladı!

Şarkılarıyla coşturdu

"Bu işi adam gibi yap!"

Muazzez Abacı, cumartesi gecesi sahne aldığı Günay Restaurant çıkışı, eğlenmek için Civanım Bar'a gitti. Burada eğlenirken alkolü fazla kaçırınca da olanlar oldu.Muazzez Abacı, eğlenmeye gittiği Civanım Bar'da, genç bir kemancıyı "Şarkıyı iyi takip edemiyorsun" diye tokatladı, sonra da kemanını kırdı!Büyük ilgi ve alakayla karşılanan sanatçı, ilerleyen saatlerde şarkıcı Utku tarafından sahneye davet edildi. Alkolün de etkisiyle keyfi yerinde olan Abacı, şarkılarıyla mest etti.Saatlerin 03.30'u gösterdiği sırada müziği susturan Muazzez Abacı, orkestradaki genç kemancıyı şarkıları iyi takip edememekle suçlayıp, "Bu işi adam gibi yap!" diye fırçaladı. Alkolün dozunu fazla kaçıran sanatçı, gecenin finalini genç kemancıyı tokatlayıp, kemanını kırarak yaptı.Muazzez Abacı, eğlenmeye gittiği mekanda kemancıyı neden tokatladı?Muazzez Abacı, cumartesi gecesi sahne aldığı Günay Restaurant çıkışı, eğlenmek için Civanım Bar'a gitti. Burada eğlenirken alkolü fazla kaçırınca da olanlar oldu.