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Kemancı Arıkan'a çarpan sürücü asli kusurlu bulundu

  Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY  Bağdat Caddesi'nde meydana gelen ve keman sanatçısı Okan Arıkan ve Harun Arslan'ın ölümü ile sonuçlanan iki ayrı trafik kazasına sebebiyet vermekten haklarında dava açılan  üniversite öğrencisi Orkun Efe Bardakçı i

14 Mart 2018 14:44

 

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY  Bağdat Caddesi\'nde meydana gelen ve keman sanatçısı Okan Arıkan ve Harun Arslan\'ın ölümü ile sonuçlanan iki ayrı trafik kazasına sebebiyet vermekten haklarında dava açılan  üniversite öğrencisi Orkun Efe Bardakçı ile  Ezgi Aydın\'ın yargılanmalarına devam edildi. Dosyaya gelen üçüncü bilirkişi raporunda ilk kazaya sebebiyet veren Orkun Efe Bardakçı asli, bu kazada yaşamını yitiren keman sanatçısı Okan Arıkan ise tali kusurlu bulundu. Diğer sanık Ezgi Aydın ise  kurallara uygun park ettiği için kusursuz olduğu kaydedildi. 

İstanbul Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya tutuksuz sanık Orkun Efe Bardakçı katılırken, diğer tutuksuz sanık Ezgi Aydın duruşmaya gelmedi. Müştekiler Namık Arıkan ve Nevzat Arslan\'ın da hazır bulunduğu duruşmaya tarafların avukatları da katıldı.

Hakim, mahkemenin talebi üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından görevlendirilen üç kişilik heyet tarafından hazırlanan 3\'üncü  bilirkişi raporunun geldiğini söyledi. Raporda, Okan Arıkan\'ın ölümüne neden olan kazayı yapan Orkun Efe Bardakçı\'nın hızını mahal şartlarına göre ayarlamadığı, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayayı, aydınlatması olan yolda görüp etkili fren ve direksiyon tedbirine başvurmadığı, yayaya çarparak 50 metre fırlatacak kadar yüksek hızda seyrettiği bu nedenle asli kusurlu olduğu belirtildi. Raporda maktül Okan Arıkan\'ın kaza mahalline yakın olan trafik ışıklarını kullanmadığı, karşıdan karşıya geçerken gelen araçların hızına ve mesafesini dikkate almadığı, yolun büyük bölümünde geçmesine rağmen sağ şerit üzerinde oyalandığı, can güvenliğini emniyete almak için kaplama alanı dışına çıkması gerekirken bu hususa riayet etmediği, bu nedenle tali kusurlu olduğu bilgisine yer verildi.

Raporda, diğer sanık Ezgi Aydın\'ın kaza nedeniyle aracını kurallara uygun olarak aracını yolun sol şeridine park ettiği, aracıyla oradan geçen Harun Arslan\'ın Aydın\'ın aracına çarpmamak için yoldan çıkarak ağaca çarptığı ve yaşamını yitirdiği, Harun Arslan\'ın tali kusurlu olduğu, Ezgi Aydın\'ın kurallara uygun park ettiği için kusursuz olduğu kaydedildi. 

Mahkeme, tarafların bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmaları için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Nisan 2016 tarihinde Bağdat Caddesi\'nde seyir halindeki Orkun Efe Bardakçı\'nın (22) karşıdan karşıya geçen Okan Arıkan\'a çarparak yaşamını yitirmesine neden olduğu, kazayı gören Ezgi Aydın\'ın da aracını yolun sol şeridine park ettiği, aracı ile gelen Harun Arslan\'ın Ezgi Aydın\'ın aracına çarpmamak için yoldan çıktığı ve yolun kenarındaki ağaca çarparak yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

İddianamede Orkun Efe Bardakçı ve Ezgi Aydın için, \"Taksirle ölüme neden olmak\" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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