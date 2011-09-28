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Yaşam

Keman virtüozundan Türkiye turnesi İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2011 15:55

-Keman virtüozundan Türkiye turnesi İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - Keman virtüozu Farid Farjad, 5 Ekim'de İzmir'de vereceği konserin ardından Erzurum, Ankara, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır ve İstanbul'da sahne alacak.  Ege Kültür Sanat Organizasyon'dan yapılan açıklamaya göre, çaldığı parçalardaki duygusallık ve tek enstrümanla da olsa insanı farklı bir dünyaya götürdüğü için ''Kemanı ağlatan adam'' olarak bilinen Farslı sanatçı Farid Farjad, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde konser vermek için yola çıktı.  Sanatçı, 5 Ekim'de İzmir'de İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde vereceği konserin ardından 7 Ekim'de Erzurum Atatürk Üniversitesi Kongre Salonu, 8 Ekim'de Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu, 10 Ekim'de Gaziantep 100.Yıl Amfi Tiyatro, 12 Ekim'de Mersin Atatürk Kongre Merkezi, 14 Ekim'de Diyarbakır Dicle Üniversitesi Konser Salonu, 15 Ekim'de İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi, 19 Ekim'de İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu'nda sahne alacak.  Konserlerinde sanatçıya piyanoda Los Angeles'ta yaşayan Ermeni piyanist Armen Aharonıan eşlik ederken, keman ve piyano halkların kardeşliği için ritm tutturacak.  Farjad'ın eşi Mitra Tavakoli Farjad da konserlerin bir bölümüne izleyici olarak katılacak. 

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