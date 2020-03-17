Keman virtüözü Cihat Aşkın, 'online mini konserler'e başladı

Keman virtüözü Cihat Aşkın, Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında konserlerini sosyal medya platformlarına taşıdı.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de yüzlerce konser ve etkinlik iptal edildi, okullara ara verildi ve onlarca kapalı mekân faaliyetlerini durdurdu.

Keman virtüözü Cihat Aşkın da ilkini 15 Mart'ta gerçekleştirdiği konser etkinliklerini online platformlara taşıdığını duyurdu. Her akşam saat 21.00'de 5 dakikalık mini konserler verileceğini duyuran Aşkın, "22 Mart Pazar günü ise yine saat 12.30 da pazar konserini online olarak vereceğim" dedi.

Aşkın'ın ifadeleri şöyle:

Karantina ve izolasyon dahilinde kalan tüm müzisyen ve dostlarımla dayanışma içinde olarak, bizleri izleyemeyen seyircilerimize hem moral vermek hem de meslek grubumuzla ilgili bilinç uyandırmak maksadıyla online konserler serisini başlattım. İlk konser 15 Mart’ta Pazar Konseri olarak 12:30 da Instagram TV den (IGTV) ücretsiz olarak yayınlandı.

Yurt dışından döndüğüm için kendimi gönüllü olarak karantinaya almıştım. Bu esnada toplumun psikolojik durumunu düşünerek onlara evlerinden ulaşmayı ve toplumsal dayanışma açısından destek vermeyi düşündüm. Konseri yurtiçinden ve dışından yaklaşık 2000 kişi canlı izledi. İtalya, İngiltere ve Hollanda'dan arayarak teşekkür edenler oldu. Camiaya ve müzikseverlere moral olması için yaptığım yayının amacına ulaştığını söyleyebilirim.

Bu akşamdan başlayarak her akşam saat 21:00 de 5 dakikalık mini konserlerle dinleyicinin karşısına çıkacağım. 22 Mart Pazar günü ise yine saat 12.30 da pazar konserini online olarak vereceğim.

Yayınları aşağıdaki adreslerden takip edebilirsiniz.

Instagram @cihataskin

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