Keman Virtiözü Sarah Chang, İzmir'e konuk oluyor

İzmirli sanatseverler, açık hava alanlarında ve kapalı mekanlarda renkli konser ve aktivitelerle dolu bir hafta geçirecek.



İzmirli sanatseverleri, geçen yaz başında Vivaldi'nin "4 Mevsim" yorumuyla büyüleyen keman virtiözü Sarah Chang, bir kez daha İzmirli sanatseverin karşısında olacak.



Chang İzmir'de



İzmirli sanatseverlerle geçen yıl İzmir Filarmoni Orkestrası'nın ilk konserinde buluşan dünyaca ünlü keman virtüözü Sarah Chang, bu kez İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) ile yeniden İzmirli hayranlarının karşısında olacak.



Chang, İZDSO'nun Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yarın akşam vereceği konserin solistliğini üstleniyor.



Şef İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği konserde Johannes Brahms'ın keman konçertosu ve 3 nolu senfonisi seslendirilecek.



İZDOB'DAN Türk bestecileri özel konseri



İzmir'de geçen hafta bir ilke imza atarak iki İspanyol operasının prömiyerini yapan, dünya prömiyerini yaptığı "La Muerto del Garcilaso" operasını İspanya'da sahnelemeye hazırlanan İZDOB, bu hafta Türk bestecilerin eserlerinden örnekler sunulacağı "Türk Besteciler Gecesi" konseriyle izleyicisiyle buluşacak.



İZDOB, 16 Mayıs Cumartesi akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde vereceği bu özel konseri, 31 Mayısta İspanya'nın Toledo kentinde tekrarlayacak.



Münir Nurettin Selçuk'tan Ahmed Adnan Saygun'a, Dede Efendi'den Selman Ada'ya çeşitli alanlardaki Türk bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konserde, İZDOB solistleri, orkestrası ve korosu yer alacak.



Şef Ercan Yenal'ın yöneteceği Türk Bestecileri Gecesi konserine sopranolar Aytül Büyüksaraç ve Ayşe Tek, tenor Aydın Uştuk ve bariton Gökhan Koç solist olarak katılacak.



Koroyu Şef Caner Ruhselman hazırlayacak.



İZDOB bu hafta ayrıca geçen hafta prömiyerlerini gerçekleştirdiği "La Vida Breve" ve "La Muerte di Garcilaso" adlı operaları bu akşam bir kez daha Elhamra Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturacak.



İZDOB, 18 Mayıs Pazartesi akşamı ise Verdi'nin "Otello" balesiyle Denizlili sanatseverlere konuk oluyor.



İki perdelik "Otello" balesi, Denizli Kongre ve Kültür Merkezinde saat 20.00'de sahnelenecek.



Fuar Açıkhava'da Küba rüzgarı



Çalışmalarını Türkiye'de ve yurt dışında sürdüren perküsyon sanatçısı Ayhan Sicimoğlu ve "Buena Vista Revisited" grubu, bu akşam İzmir'de konser verecek.



Swiss Otel Grand Efes İzmir sponsorluğunda Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nda verilecek konserde Sicimoğlu'na Peru, İsviçre, Fransa, İtalya ve İstanbul'dan gelen 7 müzisyen eşlik edecek.



Sicimoğlu ve müzisyenler, 1930-1950 yılları arasında en parlak dönemini yaşayan, Küba müziğinde bir kulüp adından doğan Buena Vista ekolüne ait parçaları yeniden yorumlayarak izleyicilerle buluşturacak.



Sergiler, etkinlikler



İzmir Sanat Büyük Salon'da 18 Mayıs Pazartesi akşamı "Genç Solistler Buluşması" konserleri kapsamında keman ve piyano konseri verilecek.



Konserde kemanda Deniz Toygür ile piyanoda Miki Aoki İzmirli sanatseverlerin karşısında olacak.



İzmir Fransız Kültür Merkezi, "Le Corbusier İzmir'de: 1948 Yılı Şehir Projesi" konulu sergiyi İzmirlilerle buluşturuyor.



Sergi, 1939–1949 yılları arasında İzmir yetkililerinin isteği üzerine şehrin mimari yapılanması konusunda projeler hazırlayan Fransız avangard mimar Le Corbusier'nin (1887 -1965) eserlerinden oluşuyor. Sergide Strasburg'daki Le Corbusier Vakfı'nda korunan, 1939–1949 yıllarına ait olmak üzere tümü orijinal, hiçbiri yayınlanmamış 26 çizimin yanı sıra, İzmir Belediyesi ile yazışmalar, fotoğraflar yer alıyor.



Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde Azime Akbaş Yazıcı'nın "Nefesten Köprü 2" adlı resim sergisi hafta sonuna kadar açık kalacak.



Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin EÜ Kampüs Kültür Merkezi'nde açtığı "Kadrajda Akademik Yüzler" başlıklı fotoğraf sergisi, bu hafta da gezilebilecek.



Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi'nde yarın akşam Uyum Grubu'nun karma rsim sergisi açılacak. Sergi, bir hafta boyunca açık kalacak.



Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Türk Halk Müziği korosu, 150. Yıl etkinlikleri kapsamında, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde yarın akşam konser verecek. Konserden elde edilecek gelir Kemeraltı Esnaf Derneğine bırakılacak.



Ressam Tuğrul Tabakoğlu'nun kişisel resim sergisi, Balçova Belediyesi Kültür Evi'nde sanatseverlerle buluşuyor.



Türkiye'nin ilk sanat örgütü olarak 1909 yılında kurulan ve 1973 yılından bu yana "Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği" adı altında çalışmalarını sürdüren örgüt, yüzüncü kuruluş yılını Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen bir dizi sergi, panel ve konferansla kutluyor.



Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde Şubat 2009'da açılan 100.Yıl sergilerinin ilki büyük beğeni kazanan Güzel Sanatlar Birliği, 100.Yıl Sergileri'nin ikincisini dernek üyesi 32 sanatçının katılımıyla, 18–31 Mayıs günleri arasında, Efes Müzesi Hikmet Gürçay Sanat Galerisi'nde açıyor.

