Kemalpaşa'da sahte içki operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Kemalpaşa ilçesinde kiraladıkları depoda sahte içki imalatı yapan 4 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akalın Mevkii\'nde 5 kişinin kiraladıkları depoda sahte içki imal ettikleri yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekiplerin depoya yaptığı baskında 40 bin doldurulmaya hazır etiketlenmiş şişe ve kapak, 53 arıtma filtresi, 744 şişelenmiş rakı, bin 410 litre şişelenmeye hazır rakı, 2 bin 370 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda makine ele geçirildi. Depoda bulunan M.B., A.Ö., M.A. ve M.Ö gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmada sorgusu sürerken, olayla ilgili bir kişinin daha aranmasına devam edildiği belirtildi.



FOTOĞRAFLI