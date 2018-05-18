Kemalpaşa'da fabrika yangını

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesinde, kağıt fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle çıkan yangında 6 işçi dumandan etkilendi, 1 işçi de hafif şekilde yaralandı.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan kağıt fabrikasında dün akşam saatlerinde gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine giden ekipler yangına müdahale ederken, iş yerinde küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangın sırasında 6 işçi dumandan etkilenirken, 1 işçinin de vücudunda yanıklar oluştu. Dumandan etkilenen işçiler olay yerinde ayakta tedavi edildi, diğer işçi ise yapılan müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.