T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kemalpaşa'da fabrika yangını

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kağıt fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle çıkan yangında 6 işçi dumandan etkilendi, 1 işçi de hafif şekilde yaralandı

18 Mayıs 2018 12:27

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesinde, kağıt fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle çıkan yangında 6 işçi dumandan etkilendi, 1 işçi de hafif şekilde yaralandı.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan kağıt fabrikasında dün akşam saatlerinde gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine giden ekipler yangına müdahale ederken, iş yerinde küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangın sırasında 6 işçi dumandan etkilenirken, 1 işçinin de vücudunda yanıklar oluştu. Dumandan etkilenen işçiler olay yerinde ayakta tedavi edildi, diğer işçi ise yapılan müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKemalpaşaKemalpaşa Organize Sanayi BölgesiFabrikadanYangınDumandanEgeHastanesiYangınla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24