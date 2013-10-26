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Kemalizm ve ulus-devlet aşılmalı mı? Liberaller AKP ile nasıl ilişki kuracak?

Somer, ilk bölümü pazartesi yayınlanacak 'Yeni dönemde demokratikleşme' başlıklı yazı dizisinde önemli soruların yanıtlarıyla, demokratikleşmede başarıya ulaşmanın ipuçlarını tartışıyor

26 Ekim 2013 18:30

Karşılaştırmalı siyaset ve Türkiye siyaseti konularında uzman olan ve demokratikleşme, Kürt sorunu, dinsel ve laik siyaset biçimleri alanlarında çok sayıda araştırma ve makalesi bulunan Koç Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Somer, 2011 yılında başlayan yeni demokratikleşme sürecini  T24 için yazdı.

Somer,  ilk bölümü pazartesi günü yayınlanacak olan “Yeni dönemde demokratikleşme” başlıklı yazı dizisinde önemli soruların yanıtlarıyla, demokratikleşmede başarıya ulaşmanın ipuçlarını tartışıyor.

Somer,  dört gün sürecek yazı dizisinde;  “AKP neden başarılı oldu?”,  “Her şey AKP ile mi başladı?”, “Demokratikleşme, bir şeyin bitmesi mi, bir şeyin olması mı?”, “ Demokratikleşme, Kemalizm’in aşılması mı?”,  “Demokratikleşmek için hangi ulus devletin aşılması gerekir?” , ”Liberallerin iktidarla ilişkisi nasıl olacak?” sorularının yanıtlarını ele alacak.

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