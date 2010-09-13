T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile BDP Diyarbakır Milletvekili Gülten Kışanak, seçim sonuçlarını Diyarbakır’da il binasında izledi.



Seçim sonuçları açıklanırken BDP binasının önünde toplanan kalabalık Kürtçe türküler söyledi ve Öcalan lehine slogan attı. Havai fişek gösterileri yapılırken, parti binasına da, “Özerk Kürdistan istiyoruz” pankartı ile “demokratik konfederalizm” bayrağı asıldı. Demirtaş, kalabalığa yaptığı teşekkür konuşmasında “Boykottan çıkan bu zafer sonucunu demokratik özerklikle taçlandıracağız” dedi. Bu arada parti önündeki topluluk “Öcalan” sloganları atınca polis müdahalesi ile karşılaştı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği kalabalık ara sokaklara dağıldı.



Kemalizm Kürdistan'dan silindi



Fırat Haber Ajansı (ANF) referandum sonuçlarının alınmasından sonra yaptığı ilk değerlendirmede, Kemalizmin Güneydoğu’dan silindiğini belirtti. "Erdem Can" adlı ANF yazarı "Kürdistan halkı statüko değil ‘özerklik’ istiyor" başlıklı analizinde, "Uzun zaman sonra ilk kez statüko karşıtı çok geniş bir blok (sosyalist sol, feminist kadın çevresi, transseksüeller ve eşcinseller, savaş karşıtları ve vicdani redçiler, vb) boykot kampanyasında bir araya geldi. Hem Kemalist statükoyu hem de AKP’nin temsil ettiği cinsiyetçi, neoliberalist ‘İslam-Türk’ statükoyu reddeden demokrasi güçlerinin ortak çabası boykotla dikkate değer bir eyleme dönüştü. İstanbul’da gerçekleşen bu ittifak 2011’de yapılacak genel seçimlerde ciddi bir güç olacağını şimdiden gösterdi" dedi. ANF referandumda türetilmek istenen AKP menşeli "Kürt aydın figürleri"nin çabalarının sonuçsuz kaldığını da belirtti.



ANF’de yer alan yorumda BDP’nin Demokratik Özerklik talebi bağlamında yürüttüğü boykot kampanyasının bu kadar yüksek bir oranda kabul görmesinin referandumun en önemli sonucu olarak önümüzdeki günlerde de siyasette mutlaka ağırlık göstereceği belirtildi. BDP’nin elde ettiği sonuçla referandumdan galip çıkan iki partiden biri olduğu savunulan analizde, "Savunduğu paketi kabul ettiren AKP’nin devleti ve yandaşlarını örneği görülmemiş fütursuzlukla kullandığı düşünüldüğünde tüm baskılara ve sınırlı olanaklara rağmen BDP’nin elde ettiği sonuç onu her anlamda Kürdistan’ın birinci partisi yapmıştır. Bu saatten sonra Kürt sorunu konusunda ısrarla yeni bir muhatap yaratma çabasından vazgeçilmeli BDP’nin referandum sürecinde de dile getirdiği talepleri bahane üretilmeden dikkate alınmalıdır" denildi. Analizde şöyle denildi: "-Bu referandum sonuçları ile bir kez daha Kürt halkının nihai olarak özgürlükçü, gönüllülük temelinde, eşitliğe dayanan demokratik bir anayasa istediği bariz olarak görülmüştür. İvedilikle yapılması gereken ise Kürt halkının gerçek temsilcileriyle muhatap olunmalı, Kürtçe eğitimin önündeki engeller kaldırılmalı, TMK ve TCK yeniden düzenlenmelidir. Bu referandum sonuçlarının da ortaya çıkardığı Kürt iradesini tatmin edecek bir Siyasi Partiler ve Seçim Yasaları oluşturulmalıdır.



-Referandum sonuçları gösteriyor ki BDP ve AKP kendi seçmenlerini harekete geçirmenin yanı sıra oylarını da arttırmış görünüyor. CHP ancak kendini korurken, MHP merkezden aldığı oyları AKP’ye kaptırmış durumda.



-Uzun zaman sonra ilk kez statüko karşıtı çok geniş bir blok (sosyalist sol, feminist kadın çevresi, transseksüeller ve eşcinseller, savaş karşıtları ve vicdani redçiler,vb) boykot kampanyasında bir araya geldi. Hem kemalist statükoyu hem de AKP’nin temsil ettiği cinsiyetçi, neoliberalist ‘İslam-Türk’ statükoyu reddeden demokrasi güçlerinin ortak çabası boykotla dikkate değer bir eyleme dönüştü. İstanbul’da gerçekleşen bu ittifak 2011’de yapılacak genel seçimlerde ciddi bir güç olacağını şimdiden gösterdi.

Boykotçular piknik yaptı



Boykot başta BDP’nin belediye başkanlığı olan il ve ilçeler olmak üzere Batı’da da bir çok ilde etkili bir sonuca ulaştı. BDP’li belediyelerin yönetimindeki, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak gibi illerde boykot yüzde yetmişlere varırken, referandum sırasında vatandaşların piknik yaptığı Yüksekova’da, yüzde 98’e varan bir boykot yaşandı.



-Referandum kampanyaları sırasında bir yandan boykot kararı görmezden gelinirken öte yandan da seçmenin tehdit edildiğini iddia eden hayali belgeler üretildi.



-Özellikle Diyarbakır’da AKP’nin ’evet’ kampanyasını desteklediğini açıklayan ’STK’lar ve devletin tüm baskı ve tehdidine karşın Diyarbakır genelinde yüzde 65 oranında bir boykot gerçekleşti. Bu süreçte türetilmek istenen AKP menşeli, ‘Kürt aydın figürleri’nin tüm çabaları da sonuçsuz kaldı. Kürt halkının meşru temsilcileri yerine kendilerini ikame etmek isteyen bu çevrelere Kürt halkı gerçek mecralarını bir kez daha hatırlattı.

Kemalist ideoloji silindi



Ayrıca seçim sonuçlarında ortaya çıkan dikkat çeken en önemli noktalardan biri de resmi kemalist ideolojinin Kürdistan’da tümüyle silinmesi oldu."



