Kemal Unakıtan, Antalya'da böbrek nakli oluyor

Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan böbrek nakli olmak üzere Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yattı. 66 yaşındaki Unakıtan'a, başarılı organ ve doku nakilleriyle tanınan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde canlı vericiden böbrek nakli yapılacak.

Yaklaşık 3 yıldan bu yana yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan Kemal Unakıtan, böbrek nakli olmak üzere dün saat 16.00'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Organ Nakli Merkezi'nde nefrolog Doç.Dr. Hüseyin Koçak tarafından ilk muayenesi yapılan Unakıtan'ın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin VIP Bölümü'ne yatış işlemleri yapıldı. Canlı vericiden böbrek nakli olacak Kemal Unakıtan'ın bir süre tetkiklerinin yapılacağı belirtildi. Ameliyat tarihi ve kimin vericinin kim olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Cleveland'da By-pass

Kemal Unakıtan, 16 Şubat 2009 tarihinde ABD'deki Cleveland Clinic'te by-pass ameliyatı olmuş, eşi Ahsen Unakıtan, hangi hastanede tedavinin yapılacağını belirlemek için Allah'tan yardım istediğini ve içine Cleveland'ın doğması üzerine ABD'ye gittiklerini söylemişti. Bu olay gazetelere "Yüce Rabbim Cleveland dedi" başlığıyla manşet olmuştu.