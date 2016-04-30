T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kemal Türkler'in kızı: Kazancı Yokuşu'ndaki bu karanfiller babam için

DİSK kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler, 1980 yılında Merter'deki evinin önünde öldürülmüştü

30 Nisan 2016 12:22

Kitlesel bir 1 Mayıs için katılan sendikalar tarafından hazırlıklar sürerken dün 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybeden işçiler Taksim Kazancı Yokuşu, Şişhane ve Kadıköy’de düzenlenen etkinliklerle anıldı. Kemal Türkler’in kızı Nilgün Soydan, Kazancı Yokuşu’nda kayıplar için karanfil bırakılırken “Kazancı Yokuşu'ndaki bu karanfilleri 36 yıl önce öldürülen babam için bırakıyorum” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; güvenlik amacıyla polis bariyerlerinin arasında alana giren gruptakiler, 1 Mayıs'ta hayatını kaybeden için saygı duruşunda bulundu. Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, İstanbul 1 Mayıs’ı kutlamalarının adresine dair tartışmalarına değinerek, “Ankara’da barış güvercinlerimizin nasıl katledildiğine hepiniz tanıklık ettiniz. Türkiye’de bir korku duvarı yaratılmak isteniliyor. Bu korku duvarını yıkmak için bir mitinge ihtiyacımız vardı. Yoldaşlarımızla yol arkadaşlarımızla birlikte aldığımız karar doğrultusunda bu yıla mahsus Bakırköy’de kutlama kararı aldık. Taksim kararından vazgeçmedik ve katledilen arkadaşlarımızı unutmadık, unutmayacağız” diye konuştu.

Kemal Türkler’in kızı Nilgün Soydan, Kazancı Yokuşu’nda kayıplar için karanfil bırakılırken “Kazancı Yokuşu'ndaki bu karanfilleri 36 yıl önce öldürülen babam için bırakıyorum” dedi.

 

Haziran sıcaklığı gelecek

 

KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Öner de Taksim yasağına değinerek, “Yasaklarla, meydan tartışmalarıyla kimse işçi sınıfının sınıfsal hafızasını yok edemeyecek. Alan yasaklamanın amacı işçi sınıfının sınıfsal hafızasından korkudandır” diye konuştu.

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı da 1 Mayıs’ın AKP karanlığına karşı itirazı yükseltmek için önemli olduğunu vurgulayarak, “AKP karanlığı 14 yılda ülkeyi ne hale getirdi. Ya bir yol bulacağız ya yok olacağız. Direnenlerin sesini büyüterek Yaşasın 1 Mayıs diyeceğiz. Haziran’ın sıcaklığını bu ülkeye getirmeye niyetliyiz” ifadelerini kullandı. TTB ikinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel de 1 Mayıs’ta mücadeleyi daha çok yükseltmek için herkesi Bakırköy’deki kutlamaya çağırdı. Gruptakiler daha sonra ellerindeki karanfilleri Kazancı Yokuşu’na bıraktı.

ETİKETLER

kemal türklerkazancı yokuşukaranfil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24