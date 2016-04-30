Kemal Türkler'in kızı: Kazancı Yokuşu'ndaki bu karanfiller babam için

Kitlesel bir 1 Mayıs için katılan sendikalar tarafından hazırlıklar sürerken dün 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybeden işçiler Taksim Kazancı Yokuşu, Şişhane ve Kadıköy’de düzenlenen etkinliklerle anıldı. Kemal Türkler’in kızı Nilgün Soydan, Kazancı Yokuşu’nda kayıplar için karanfil bırakılırken “Kazancı Yokuşu'ndaki bu karanfilleri 36 yıl önce öldürülen babam için bırakıyorum” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; güvenlik amacıyla polis bariyerlerinin arasında alana giren gruptakiler, 1 Mayıs'ta hayatını kaybeden için saygı duruşunda bulundu. Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, İstanbul 1 Mayıs’ı kutlamalarının adresine dair tartışmalarına değinerek, “Ankara’da barış güvercinlerimizin nasıl katledildiğine hepiniz tanıklık ettiniz. Türkiye’de bir korku duvarı yaratılmak isteniliyor. Bu korku duvarını yıkmak için bir mitinge ihtiyacımız vardı. Yoldaşlarımızla yol arkadaşlarımızla birlikte aldığımız karar doğrultusunda bu yıla mahsus Bakırköy’de kutlama kararı aldık. Taksim kararından vazgeçmedik ve katledilen arkadaşlarımızı unutmadık, unutmayacağız” diye konuştu.

Kemal Türkler’in kızı Nilgün Soydan, Kazancı Yokuşu’nda kayıplar için karanfil bırakılırken “Kazancı Yokuşu'ndaki bu karanfilleri 36 yıl önce öldürülen babam için bırakıyorum” dedi.

Haziran sıcaklığı gelecek

KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Öner de Taksim yasağına değinerek, “Yasaklarla, meydan tartışmalarıyla kimse işçi sınıfının sınıfsal hafızasını yok edemeyecek. Alan yasaklamanın amacı işçi sınıfının sınıfsal hafızasından korkudandır” diye konuştu.

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı da 1 Mayıs’ın AKP karanlığına karşı itirazı yükseltmek için önemli olduğunu vurgulayarak, “AKP karanlığı 14 yılda ülkeyi ne hale getirdi. Ya bir yol bulacağız ya yok olacağız. Direnenlerin sesini büyüterek Yaşasın 1 Mayıs diyeceğiz. Haziran’ın sıcaklığını bu ülkeye getirmeye niyetliyiz” ifadelerini kullandı. TTB ikinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel de 1 Mayıs’ta mücadeleyi daha çok yükseltmek için herkesi Bakırköy’deki kutlamaya çağırdı. Gruptakiler daha sonra ellerindeki karanfilleri Kazancı Yokuşu’na bıraktı.