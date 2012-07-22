Kemal Türkler'in kızı: Tahliyeler yüzünden babacığımın karşısında utanç içindeyim

DİSK'in kurucu genel başkanı Kemal Türkler, ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı. Kemal Türkler'in kızı Nilgün Soydan, anma töreninde konuşma yaptı. 3. Yargı Paketi kapsamında tahliye edilen babasının ve aynı zamanda 7 Tipli gencin katillerinin salıverilmesine tepki gösteren Soydan, ''Milletvekilleri, bizim tasarrufumuzda bulunan affetme hakkını bizim adımıza kullandılar, bu yüzden babacığımın karşısında utanç içindeyim'' dedi.

Kemal Türkler, ölümünün 32. yılında Topkapı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Törene, Türkler'in kızı Nilgün Soydan, Türkler ailesi fertleri, CHP Milletvekili Süleyman Çelebi ile bir grup sendikalı katıldı. Mezarlık girişinde toplanan grup sloganlar eşliğinde kabrin başına geldi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşmalar yapıldı.

Türkler'in kızı Nilgün Soydan, babasına kötü haber getirdiği için utandığını söyledi. Utanması gerekenlerin kenarda beklediğini ifade eden Soydan, "Zaman içerisinde bana utanmadan 'biz cezamızı çektik artık bizim adımızı kullanmayın' diyen katiller var.

Abdussamet Karakuş ve Aydın Eryılmaz, Sıkı Yönetim Mahkemeleri zamanında yargılanmışlar ve Kemal Türkler cinayetinden ceza almışlardır. Yılma Durak, Alparslan Türkeş ve şu anda MHP milletvekili olan Celal Adan da aynı davada yargılanmışlardır." dedi.

Azmettiren ve silahı temin edenin Celal Adan olduğunu belirten Soydan, "Şu anda Mecliste olup kendi katillerinin kurtarılması için çok büyük çaba sarfetmiştir. Ve emeline de ulaşmıştır. Buradan milletvekillerine sesleniyorum. AK Parti ve MHP milletvekilleri korkunç bir işbirliği yaparak bir sürü katili dışarı salıvermişlerdir." diye konuştu.

Babasının ve 7 TİP'li gencin katillerinden olduğunu belirttiği Ünal Osmanağaoğlu'nun iki kez aftan yararlandırıldığını savunan Soydan, "Bunların salıverilmeliri ne babamın ne de öldürdükleri diğer insanların katilleri olduklarını değiştirmez." ifadelerini kullandı.

Söz konusu sanıkların devlet tarafından görevlendirildiğini ileri süren Soydan, "Devletin verdiği görevi yerine getirip sonrada devlet tarafından yıllarca korunup, yakalananlar da yine devlet tarafından salıverilmişdir. Onların salıverilmeleri için kalkan milletvekili elleri kırılsın diyorum. O milletvekilleri tarih önünde hesap vereceklerdir." dedi.

Kendilerinin tasarrufunda olan affetme hakkını milletvekillerinin kullandığını ifade eden Soydan, "Ben Kemal Türkler'in kızı olarak ne kendi adıma ne ailem adına benim adıma benim katillerimi affetmenize izin vermiyorum, hiçbir zaman da vermeyeceğim. Bu mücadeleyi ömrüm boyunca sürdüreceğim. Devlet bize kendi işinizi kendiniz görün diyor. Bizim genlerimizde katil olmak yok, insan sevmeyi biliyoruz." şeklinde konuştu.

Babasına seslenen Soydan, "Canım babacığım onlar adına senin karşında yine utanç içindeyim. Her yıl sana kötü bir haber getiriyorum. 2010 yılında zaman aşımından davanın kaldırıldığı haberini getirdim. Bu yıl da katillerinin serbest bırakıldığı haberini getiriyorum." ifadelerini kullandı.

Silivri Cezaevi'nden geldiğini belirttiği bir mesajı da okuyan Soydan, "Mesajda 'güzel insan Kemal Türkler. İyiki o güzel bahçede yatıyorsun. Burada olsaydın lif ve beton kokan Silivri zindanında olurdun. Ve de yaşananlar yüzünden kanser olmuştun. Bu arada taşları bağladılar itleri saldılar, memleketin hali kaldıysa eğer perişan. Görmediğin için şanslısın. Onun için rahat uyu.' yazıyor." diye konuştu.

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu da yeni yargı paketi ile gelen tahliyeleri, adaletsizliği taçlandırmak olarak niteledi. Serdaroğlu, "Onlarca insanın katillerini bir bir serbest bıraktılar. Onlar bugün elleri kanlı bir şekilde insanların arasında dolaşıyor. Yine onlar gibi elleri kanlı olanlar da onlara sahip çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkler ailesi ve törene katılanlar Türkler'in kabrine karanfil bıraktı.