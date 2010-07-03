Kemal Sunal'ın, ölümünün ardından 10. yıl geçti

T24 - Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Kemal Sunal, ölümünün 10. yıldönümünde Zincirlikuyu’daki mezarı başında anılacak.



İnek Şaban, Kibar Feyzo, Hanzo, Çöpçüler Kralı ve daha yarattığı pek çok karakterle Türk sinemasının en büyük güldürü ustaları arasındaki yerini alan Kemal Sunal’ı, ölümünün 10. yıldönümünde mezarı başında anılacak.



3 Temmuz Cumartesi günü saat 12:00’de Zincirlikuyu Mezarlığı’nda gerçekleşecek olan anma töreninde, Kemal Sunal’sız geçen 10 yılın ardından ailesi, sevenleri ve dostları, O’na olan özlemleriyle bir kez daha mezarı başında bir araya gelecek.





Kemal Sunal kimdir?



Ali Kemal Sunal 11 Kasım 1944'te İstanbul'da doğdu.



Sanatçı, ilkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okuyan sanatçı, Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek tahsiline Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde başladı.



Sanat hayatı, Vefa Lisesi'nde amatör olarak "Zoraki Tabip" adlı tiyatro oyunuyla başladı. 1 yıl kadar Kenterler Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra uzun süre Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda, kısa süre Ayfer Feray Tiyatrosu'nda, son olarak da Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda görev aldı. 1973 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği "Tatlı Dillim" adlı filmle sinemaya adımını attı ve kalabalık kadrolu filmlerde rol almaya başladı.



Türk sinemasında başta İnek Şaban tiplemesi olmak üzere canlandırdığı pek çok tiple sevenlerinin kalbinde taht kuran Kemal Sunal, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazandı.



Türk sinemasının en büyük komedyenlerinden biri olan Sunal, peş peşe çevirdiği filmlerle ticari açıdan büyük başarı kazandı. Filmlerde çoğu zaman saf, şanslı ama iyi yürekli karakterlerin rollerine girdi. 1974 yılında evlendi. Ali ve Ezo adlarında, biri kız diğeri erkek iki çocuğu oldu. 1977'de Antalya Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Sunal, oyunculuğu ve özellikle değişik tiplemesiyle Türk sinemasında komedi oyunculuğuna yeni bir soluk getirdi. 1990'lı yıllardan itibaren filmleri kesintisiz olarak televizyonlarda yayımlanmaya başlandı; ama kendisi bu gösterimlerden hiç para almadı.



12 Eylül öncesi dönemde yarım bıraktığı üniversiteyi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olarak 1995 yılında bitirdi ve yüksek lisans yapmaya başladı. Hayatı boyunca toplam 82 filmde rol aldı. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.



