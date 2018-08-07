Kemal Sunal'ın eşinden, Cemile Bayraktar'a tepki: Üzülme Kemal!

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, eski Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar'ın Kemal Sunal hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Bayraktar'ın "Kemal Sunal filmleri bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük... Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret“ sözlerine yanıt veren Gül Sunal, "Üzülme Kemal! Sevenlerin , bugüne kadar yaptığını zannettiği işlerden ses getiremeyenlerin seni kullanarak bir yere gelme çabasına izin vermiyor..." mesajını paylaştı.

Cemile Bayraktar, Kemal Sunal filmleri için "Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekasına hakaret" ifadelerini kullanmıştı.

Bayraktar'a Sunal ailesinden ilk tepki, Ali Sunal'dan gelmişti. Ali Sunal "Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çok da önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil. Kemal Sunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu" sözleriyle Bayraktar'a tepki göstermişti.

Oğlunun ardından ünlü oyuncunun eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından paylaştığı Kemal Sunal fotoğrafının altına" Üzülme Kemal! Sevenlerin , bugüne kadar yaptığını zannettiği işlerden ses getiremeyenlerin seni kullanarak bir yere gelme çabasına izin vermiyor..." notunu düştü.