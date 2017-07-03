Kemal Sunal'ı 17 yıl önce bugün kaybettik

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Kemal Sunal vefatının 17'nci yılında sevenleri ve aile dostları tarafından anıldı.

Sunal'ın Zincirlikuyu'da bulunan mezarı başında düzenlenen anma törenine; eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal katıldı.

Kuran-ı Kerim okunan ve helva dağıtılan törende Kemal Sunal hayranları da hazır bulunarak aileyle birlikte dua etti.

"Kocaman bir aile olduk"

Anmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan aile bireylerinden Gül Sunal "Kemale sevgi gittikçe artıyor. Yeni nesiller de Kemalle tanıştılar. Bu bizim acımızı biraz azaltıyor. Bu ölümsüzlüğü yakalaması sevince bile dönüşüyor. Onun için de mutluyuz. Ama o biliyordu böyle olacağını. Biz de babasız yaşıyoruz on yedi yıldır. Çok ağır, çok zor ama hayat devam ediyor. Ayakta durmayı bilmek lazım. Kocaman bir aile bıraktı bize. Yeni hayranları, küçücük hayranları var hepsi Kemalin akrabaları gibi" diye konuştu.

"Çok büyük bir sevgi var"

Sosyal medyada babasına olan ilgi nedeniyle kendi hesabından bazı paylaşımlar yaptığını dile getiren Ali Sunal da "Gerçekten çok büyük bir sevgi var. Ailesi gibi görüp bağırlarına basıyorlar ve hiçbir zaman unutulup gitmesine izin vermiyorlar. Minnettarız hepsine. Kocaman bir aile olduk sayelerinde. Yine babamın sayesinde aslında. Özlüyorum ama bu kadar sevilmek çok özel bir duygu. Herhalde bir tek ona nasip olacak. O bakımdan da bu bir teselli oluyor" dedi.

"Kokusunu özlüyorum"

Kemal Sunalın Kızı Ezo Sunal ise duygularını" Hem sevincini hem üzüntüsünü hem doğum gününü, ölüm gününü, filmlerini, filmlerinin repliklerini, annemin yazdığı kitabı sürekli paylaşıyorlar sosyal medyadan. Bu kadar büyük bir sevgiyi paylaşacağımız kocaman bir ailemiz olduğu için çok mutluyum. Herkese teşekkür etmek istiyorum" şeklinde dile getirdi.

Bir basın mensubunun babanızın en çok neyini özlüyorsunuz sorusuna da Ali Sunal, "Ben kokusunu özlüyorum" diye cevap verdi.

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