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Kültür-Sanat

Kemal Sunal filmleri hakkındaki telif davası bozuldu

Yargıtay’ın kararıyla bozulan Ali Sunal ile Gülşah Film arasındaki dava yeniden görülecek

20 Temmuz 2016 01:14

Kemal Sunal’ın 36 filminin mali haklarını elinde bulunduran Gülşah Film ile Ali Sunal arasındaki 856 bin TL’lik telif davasını Yargıtay bozdu. Dava yeniden görülecek.

Ali Sunal’ın babasının filmlerinin televizyon satışlarından telif istemiyle Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan’ın sahibi olduğu Gülşah Film’e açtığı dava 2015’te görülmüş, davalıların 856 bin TL ödemesine karar verilmişti.

 

Yargıtay bozdu

 

NTV'nin haberine göre, Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan’ın Yargıtay’a taşıdığı dava sonuçlandı. Yargıtay ilamının sonucuna göre mahkemenin kararı Gülşah Film yararına bozuldu. Yargıtay’ın bu kararıyla Ali Sunal ile Gülşah Film arasındaki dava yeniden görülecek.

ETİKETLER

Kemal SunalGülşah FilmHülya KoçyiğitSelim Soydandavatelif

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