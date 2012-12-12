Kemal Sunal filmleri Azerbaycan Meclis'inde

Azerbaycan'da televizyonlarda yabancı dillerde yayın yasağınından sonra bazı kanallarda, orjinal haliyle konuşması yayınlanan tek kişi Kemal Sunal, ülke meclisinin gündemine taşındı.

Azerbaycan'da bazı televizyon kanalları ülkede Türk filmlerinin yayınına son verirken, bazı kanallar ise Türk filmlerini Azerbaycan Türkçe'sine seslendirme yaparak yayınlanmasına karar verdi.

Ülkede yayın yapan bir özel kanal, Azerbaycanlıların Kemal Sunal filmlerinin orijinalliğini bir parça da olsa korumak adına, diğer oyuncuların konuşmalarını Azerbaycan Türkçesi ile seslendirirken, Sunal'ın konuşmasını aynen bıraktı.

Söz konusu bu uygulama, Azerbaycan Milli Meclisi'nde Türk Kültür ve Mirası Destek Fonu nizamnamesinin görüşüldüğü oturumda gündeme geldi.

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Milli Diriliş Partisi Genel Başkanı Milletvekili Ferec Guliyev, uygulamayı örnek göstererek, Türk filmlerinin seslendirilmesine gerek olmadığını belirtti.

'Türkiye Türkçe'sine seslendirme yapılması gereksiz'

Guliyev, "Kemal Sunal'ın filmlerdeki konuşmasını hepimiz anlıyoruz. Eğer Sunal'ın dedikleri tercüme edilmiyorsa neden diğerleri tercüme ediliyor. Diğerleri farklı bir dilde mi konuşuyor. Türkiye Türkçe'sini kolayca anlıyoruz, seslendirme yapılması gereksiz" diye konuştu.