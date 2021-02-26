Kemal Öztürk: AKP İstanbul’daki değişimle birlikte büyük kongrede genel merkez yönetiminde de köklü bir değişim olacağına dair umutlar arttı

HaberTürk gazetesi yazarı Kemal Öztürk, AKP İstanbul İl Başkanlığı'na Osman Nuri Kabaktepe'nin seçilmesine ilişkin olarak, "AKP İstanbul’daki değişimle birlikte büyük kongrede genel merkez yönetiminde de köklü bir değişim olacağına dair umutlar arttı" görüşünü savundu.

Öztürk yazısında, "Yeni İstanbul İl Başkanı'nın AK Parti çevresinde yarattığı heyecan dikkatinizi çekti mi? Peki nedenini düşündünüz mü? Ben birkaç tanesini yazayım. AK Parti tabanı, kan kaybıyla çıkılan yerel seçimlerden bu yana parti yönetiminde ve politikalarında değişim bekliyordu. Bugüne kadar o değişim yapılmadı, hatalı kampanya ve stratejileri belirleyen ekip görevde kaldı. Büyük farkla kaybedilen İstanbul’da ilk defa bir yönetici değişimi oldu. Yeni başkan olan Osman Nuri Kabaktepe, Milli Görüş kökenli bir isim. Bu ismin göreve getirilmesine gösterilen memnuniyet, tabanın fabrika ayarlarına dönüş talebinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Öztürk şunları kaydetti:

"Parti teşkilatı yeni yüzlere, taze enerjilere ve yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyor. Bugüne kadar bu istekleri gerçekleşmedi. İstanbul’daki değişimle birlikte büyük kongrede genel merkez yönetiminde de köklü bir değişim olacağına dair umutlar arttı.

AK Parti hareketinin mayalandığı, iktidara yürümesine neden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tabanda çok duygusal ve özel bir yere sahiptir. İl teşkilatının değişimi, belediyeyi geri alma umudunu alevlendirdi."