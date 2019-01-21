Kemal Özer tahliye edildi

Bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Evrensel gazetesi Tunceli muhabiri Kemal Özer, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın 5'inci duruşmasında tahliye edildi.
Evrensel gazetesi Tunceli muhabiri Kemal Özer, 4 Eylül’de, Ovacık yolunda arama noktasında gözaltına alınıp 15 Eylül’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
"Örgüt üyeliği” suçlaması yapılan Özer, bugün beşinci kez hakim karşısına çıktı. Tunceli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti tahliye kararı verdi.