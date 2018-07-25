Kemal Kurkut soruşturmasında 72 polis hakkında soruşturmaya izin verilmedi

Diyarbakır Valiliği, 21 Mart 2017‘de düzenlenen Newroz kutlamasına katılmak üzere Malatya’dan kente gelen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’un polis kontrol noktasında öldürülmesi sırasında görevli olan 72 polis hakkında soruşturulmaya izin vermedi.

Kurkut’u vuran sanık polis Y.Ş. hakkında “olası kastla insan öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlayan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olay günü Newroz alanının protokol kapısında görevli 72 polis hakkında ise “görevi ihmal “ve “suç delillerini karartma ve gizleme” suçlarından ayrı bir soruşturma başlatmıştı. Savcılık, kamu görevlisi olan polislerin yargılanması için Diyarbakır Valiliği’nden soruşturma izni istemişti.

Mezopotamya Ajansı’ndan Deniz Tekin’in haberine göre, savcılığın, talebini değerlendiren Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 72 polis hakkında soruşturma izni vermedi. Kararda, olay günü üzerini aratmayarak Newroz alanına girmek isteyen Kemal Kurkut’u fark eden protokol kapısında görevli polislerin onu durduramadığı, Kurkut’un 4 Nolu protokol kapısı girişinde silahla vurularak “etkisiz hale” getirildiği kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişleri ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişleri, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 72 polis hakkında görevlerini ihmal ederek olayın yaşanmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle başlattığı idari soruşturma sonucunda hazırladığı ön inceleme raporu ve dosyanın incelendiği belirtilen kararda, Kurkut’un arama noktasında geçtiği sırada ve sonrasında yaşanılanlara değinildi.

Vali, polislerin orantısız silah kullandığını kabul etti

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, polisler hakkında soruşturma izni vermemesinin gerekçesini şöyle açıkladı: “Kemal Kurkut’un ölümüyle sonuçlanan bu olayın, hakkında ön inceleme yapılan emniyet görevlilerinin ihmalinden kaynaklanmadığı, olayın Kemal Kurkut’un bıçakla üstü çıplak vaziyette 4 Nolu süzme noktasından geçmeye kalkışması ve geçmesi buna karşılık o sırada görevli bazı polis memurlarının havaya/yere Kemal Kurkut’u durdurmak için orantısız bir şekilde silah kullanmaları şeklindeki tutumlarından kaynaklandığı, bu silah kullanmanın bir görevli dışında havaya ateş etme şeklinde olsa da, silahını kullanarak Kemal Kurkut’un ölümüne olası kastla yol açan görevlinin ortaya çıkarılması için adli soruşturmanın sürdüğü, dolayısıyla Kemal Kurkut’un ölümüyle sonuçlanan olayda nevruz alanında görevli polislerin… ihmallerinin olmadığı değerlendirildiğinden, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkında Kanunun 6. maddesi uyarınca haklarında soruşturmanın izni verilmemesine.”

Kararın kesinleşmesi durumunda, savcı polisler hakkında takipsizlik kararı verecek.

Yalçındağ: Karar hukuka aykırı failleri koruyor



Kurkut ailesinin avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, valiliğin kararını değerlendirdi. Yalçındağ, “Ortada bir yaşam hakkı ihlali var. Soruşturma makamı savcılıktır. Bununla ilgili soruşturma yapmak isteyen savcılık bunu yapamıyor. Çünkü polisler memur olduğu için haklarında soruşturma yapılması valiliğin iznine bağlı. DBP’li bir belediye başkanı hakkında zabıtaya elbise almaktan dolayı bile görevi kötüye kullanmaktan soruşturma izni verilip dava açılıyor. Ancak bir genci gaz ya da su sıkarak durdurmak yerine öldürmek söz konusuyken nasıl ihmal olmaz. Karar hukuka aykırıdır ve faillerin korunmasına yöneliktir. Ayrıca olay yerindeki polisler hakkında kamuoyuna yanıltmak ve delileri karatmaktan da soruşturma izni istenmesi gerekirdi. Ancak bu yapılmadı. Buna da itiraz edeceğiz” dedi.