-KEMAL KOYUNCU'DAN PARİS'TE GÜMÜŞ MADALYA PARİS (A.A) - 06.03.2011 - Milli atlet Kemal Koyuncu, 31. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre finalinde Türkiye rekoru kırarak, gümüş madalyanın sahibi oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te 50 ülkeden 629 sporcunun katılımıyla, 18 bin seyirci kapasiteli Palais Omnisports Paris Bercy (POPB) salonunda düzenlenen şampiyonanın son gün akşam seansında erkekler 1500 metre finalinde milli atlet Koyuncu piste çıktı. Baştan sona birinci götürdüğü yarışta, varış çizgisine metreler kala İspanyol Manuel Olmedo'nun yaptığı atakla ikinci sıraya gerileyen milli atlet, 3:41.18'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak, gümüş madalya kazandı. Avrupa'da ilk madalyasını elde eden Koyuncu, Türkiye'ye Halil Akkaş'tan sonra ikinci madalyasını kazandırdı. Altın madalyanın sahibi, 3:41.03'lük zamanıyla sezonun en iyi derecesini elde eden İspanyol Olmedo olurken, bronz madalyayı ise 3:41.48'lik zamanıyla Polonyalı Bartosz Nowicki kazandı. Bayrak yarışlarıyla sona erecek şampiyonada Türk sporcuların yarışları tamamlandı. Türkiye, şampiyonayı 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 2 madalyayla tamamladı.