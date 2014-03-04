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Selvi Kılıçdaroğlu: Gezi'ye ben de katıldım

Selvi Kılıçdaroğlu, Korkmaz’ın dövülme görüntülerinin kendisinde yarattığı etkiyi, 'İzlediğim günün gecesinde kâbus görmüştüm' sözleriyle anlattı

04 Mart 2014 10:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili "“İstanbul’dakilere bir iki kez katıldım. Kızlarımla gitmiştim. Oğlum Kerem sonrasına yetişti; çok üzülüyordu ‘Anne yetişemeyeceğim, ben gelene kadar sürse bari’ dedi. Ben de üzüntüyle ‘İnsan kalmayacak ortada; önlerine geleni öldürüyorlar’ karşılığını vermiştim" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Eskişehir’deki mitinge eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile gitti.

Hürriyet gazetesinden Okan Konuralp'in haberine göre Kılıçdaroğlu çiftinin miting sonrası durakları ise Eskişehir’de düzenlenen Gezi eylemleri sırasında polis-sivil işbirliğiyle dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın anısına heykeltraşlar Murat Yeşilgöz ile Metin Kılıç’ın yaptığı anıt oldu. Selvi Kılıçdaroğlu, Korkmaz’ın dövülme görüntülerinin kendisinde yarattığı etkiyi, “İzlediğim günün gecesinde kâbus görmüştüm. Hepimizin çocuğu olabilirdi ve keşke hiçbirimizin çocuğu olmasaydı. Onu göz göre göre öldürdüler. Üstelik o şekilde; ne söylenebilir ki, gitti yani” sözleriyle hatırladı. Bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Selvi Kılıçdaroğlu, Gezi eylemlerinde yaşanan şiddetin kendisine etkisini de şöyle anlattı: “İstanbul’dakilere bir iki kez katıldım. Kızlarımla gitmiştim. Oğlum Kerem sonrasına yetişti; çok üzülüyordu ‘Anne yetişemeyeceğim, ben gelene kadar sürse bari’ dedi. Ben de üzüntüyle ‘İnsan kalmayacak ortada; önlerine geleni öldürüyorlar’ karşılığını vermiştim. Torunum bile katıldı Antalya’da, ama bir daha katılmayacakmış; ‘Anneanne hep gaz bombası atıyorlar, bir daha katılmayacağım’ dedi.”        
 

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