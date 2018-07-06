Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında kurmaylarıyla birlikte olağanüstü kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun genel başkan değişimi üzerinden yapılan tartışmalarla ilgili “Örgütün sağduyusuna güveniyorum” dediği öğrenildi.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin genel başkanlık değişimi çağrısının ardından MYK dün ilk kez toplandı. Toplantı 4.5 saat sürdü. Toplantıda seçim sonuçlarıve imza toplayarak partiyi olağanüstü kurultaya götürme çalışmaları masaya yatırıldı. Kılıçdaroğlu’nun, olağanüstü kurultay tartışmalarını değerlendirirken, “Kritik dönemlerde parti tabanı iş yapmanı ister. Kavga etmeni değil. Örgütün sağduyusuna güveniyorum” dediği öğrenildi. Özel konuşmalarında da, kamuoyu önünde yaptığı konuşmalarda da İnce ile ilgili polemik yaratacak hiçbir konuya girmeyeceği ve yorum yapmayacağı belirten Kılıçdaroğlu’nun, MYK üyelerine ve milletvekillerine de bu yünde talimat verildiği öğrenildi.



