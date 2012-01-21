Kemal Kılıçdaroğlu'na gizli af

T24 -

Adalet Bakanlığı'nca daha önce ana hatları açıklanan pakette yer alan düzenlemeye göre, Kılıçdaroğlu'na atfedilen suçun cezası 5 yıldan az olduğu için 3 yıllığına erteleme geliyor. Bu süre içinde benzer bir suç işlemezse hakkında takipsizlik verilecek.CHP Lideri, Ergenekon ve Balyoz sankılarıyla ilgili bir açıklamasında "Silivri toplama kampı" ifadesini kullandığı için hakkında bir fezlekedüzenlenmiş ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "hakaret"le suçlanmıştı.Tasarı, 31 Aralık 2011'e kadar işlenmiş basın suçları ile diğer düşünce açıklama yöntemleriyle işlenmiş olan suçları da kapsamına alıyor.TCK'nın "Türklüğü veya devlet organlarını aşağılama" suçunun düzenlendiği 301. maddesi başta olmak üzere "Sayın Öcalan" sözünün cezalandırıldığı "suç ve suçluyu övme", adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi suçlardan açılan davalar da girecek.Tasarıda Basın Kanunu'nda düzenlenen "yargıyı etkileme" suçu kaldırıldı. Ancak TCK'daki adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu duruyor. Bu suça halen 1 yıldan 3 yıla kadar verilen hapis cezası kaldırılıyor yerine adli para cezası getiriliyor.