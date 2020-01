Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi

CHP'nin 34. olağan kurultayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1164 oyla yeniden genel başkan seçildi. CHP lideri konuşmasında, "Sistemden beslenenler, değişimden memnun olmazlar. Tarihin her döneminde sistemden yana olanlar oradan beslenenler, hep değişime karşı çıkmışlardır" dedi.

CHP'nin 34. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 1111 delegenin imzasıyla Divan Başkanlığı'na verilen önerge ile yeniden genel başkanlığa aday gösterildi.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda partililerin konuşmalarının ardından faaliyet raporu oylanarak kabul edildi. Ardından 26 Şubat'ta gerçekleştirilen 16. Olağanüstü Kurultay'da yapılan tüzük değişikliklerinin kurultay yönetmeliğine uygulanması, yeni düzenlemelerin yapılması için görüşmelere geçildi.

Yönetmelikteki yeni düzenlemeler de görüşmelerin ardından oylanarak kabul edildi.

Divan Başkanı Altan Öymen

Kurultayda, 81 il başkanının imzasıyla Divan Başkanlığı'na Altan Öymen seçildi. Öymen, bir an önce bu ayıbın ortadan kalkarak, milletvekillerinin, Meclis'teki görevlerine başlamasını istedi.

Divan Başkanlığı'nın oluşturulmasının ardından CHP'nin tutuklu milletvekilleri Mustafa Balbay ile Mehmet Haberal'ın mesajları okundu.

Kurultaya AK Parti Genel Sekreteri Haluk İpek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz'un da aralarında bulunduğu siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, sanatçılar Gülriz Sururi, Musa Eroğlu, Suavi, Mustafa Özarslan, Onur Akın, Sadık Gürbüz, Melike Demirağ'ın yanı sıra eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal da katılıyor.

Kurultayda ayrıca Alman Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel ile Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgo Papendreu'nun gönderdikleri mesajlar okundu.

10. Yıl Marşı'yla girdi

Bu arada Kılıçdaroğlu, evinden kurultay salona gelmek üzere ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine kurultayın hayırlı olması dileğinde bulundu, "Her kurultayımızdan CHP, biraz daha güçlenerek çıktı. İnşallah bu kurultayımız da böyle olacak" dedi.

Kurultay salonuna 10. Yıl Marşı eşliğinde partililerin alkışları arasında giren Kılıçdaroğlu, salonu dolaşarak tribünleri selamladı. Salonda bulunanlar ellerindeki Türk bayrakları ve CHP bayraklarını sallayarak marşa eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, kalabalık nedeniyle salonda güçlükle ilerledi. Bu sırada foto muhabirleri ve kameramanlar da görüntü almakta zorlandı. Salonu dolaşan Kılıçdaroğlu, tribünlerde kendisi için ayrılan yere oturdu.

Kılıçdaroğlu'ndan mesajlar

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 34. Olağan Kurultayı'nda, sosyal demokrasinin temelinde rant değil, insan olduğunu belirtti.

"Sistemden beslenenler, değişimden memnun olmazlar" diyen CHP lideri, "Sistemden beslenenler, değişime karşı çıkarlar. Tarihin her döneminde sistemden yana olanlar oradan beslenenler, hep değişime karşı çıkmışlardır" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Onun için bizim değişim anlayışımız Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık hedefidir. Değişimden herkes memnun olur mu? Cumhuriyet Halk Partililer değişimden memnun olurlar. Onların hedefi var. Çağdaş uygarlık. Ama değişimden bir toplumdaki her bireyin, her kurumun, her siyasi partinin memnun olmadığını da bilmeniz gerekiyor. Unutmayın sistemden beslenenler, değişimden memnun olmazlar. Sistemden beslenenler değişime karşı çıkarlar. Tarihin her döneminde sistemden yana olanlar oradan beslenenler, hep değişime karşı çıkmışlardır."

Değişim ve dönüşüm

Statükocuların değişime karşı olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Biz ülkemizin, halkımızın çıkarları için, onların çıkarları üzerine inşa edilen bir değişim için yola çıktık ve yolumuzu sürdürmeye kararlıyız."

'Entelektüeller hapiste'

Kılıçdaroğlu konuşmasında, bilgi toplumu vurgusu yaptı ve bilgi toplumunun entelektüellerin katkısıyla, çabalarıyla gelişip, serpileceğini belirterek, "Ama maalesef entelektüellerin aşağılandığı, toplumda söz sahibi olmamaları için çaba harcandığı, hapislere atıldığı bir süreci yaşıyoruz" dedi.

'Özerk üniversite istiyoruz'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de üniversitelerin suskun olmasını eleştirdiği ve Ortaçağ medreselerine dönüştürüldüklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Bunu kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partili olarak kabul etmiyoruz. Yurtseverler olarak kabul etmiyoruz. 'Özerk üniversite, özgür bilim adamı' diyoruz" diye konuştu.

'Ortada bir cenaze var'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ister Kürt, ister Doğu, Güneydoğu, ister terör sorunu denilsin, ortada 30-35 yıldır bir cenaze durduğunu, bunun kaldırılması gerektiğini ancak kimsenin cesaret edemediğini söyledi.

CHP olarak bu sorunu çözmeye, bu coğrafyaya barışı getirmeye kararlı olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, şehit annelerine; "Yetki verin, halkın iktidarını kuralım Türkiye'yi anaların ağlamayacağı bir barış cennetine dönüştürelim" diye seslendi.

Dış politika

"Suriye'de katliam var" deyip, sabah akşam savaş tamtamları çalınırken, öbür yandan Ömer El Beşir'in Türkiye'de olmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin katillerle işinin olmadığını ifade ederek, "Uluslararası mahkemelerin mahkum ettiği bir katili, hangi yüz, hangi insan hakları anlayışyla Türkiye'ye davet ediyorsun?" diye sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İsrail bizim düşmanımızmış. Peki sormazlar mı adama sen Malatya Kürecik'e o İsrail kalkanını niye kurdun diye? İsrail'i korumak için onu oraya koyduğunu bilmeyen mi var?" dedi.

Düşman üretme üzerine bir dış politika olamayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan bu yana İran ile aramızda hiçbir sorun çıkmamıştı. İlk kez Kürecik'te İsrail kalkanından sonra İran, Kürecik'i vuracağını söyledi. Aradan yüzyıllar geçmiş, komşuyla hasım olunuyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin, Doğu Akdeniz'de, zengin petrol, doğalgaz yatakları bulduğunu anımsatarak, Türkiye'nin, celallenerek, "Arama yapamazsın, yaparsan savaş nedeni" dediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, buna rağmen arama yapıldığını ifade ederek, Türkiye'nin, Piri Reis gemisini gönderdiğini ancak yolda arızalandığı için geri çekildiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu, bir Rum bakanın, "Bunlar konuşur ama bir şey yapmazlar" açıklamasının, ana muhalefet lideri, Türkiye yurttaşı olarak ağrına gittiğini ifade etti.

'Vefa denen bir şey var'

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, enerji açısından yüzde 60 oranında Rusya'ya bağlı olduğunu belirterek, dış ve ekonomi politikalarında, bütün yumurtaların, aynı sepete konamayacağını kaydetti.

Büyük savaşların, her zaman enerji kaynakları üzerine çıktığına işaret eden Kılıçdaroğlu, 2035'de dünyanın enerji ihtiyacının, yüzde 35-40 artacağını, Türkiye'nin 280 milyar dolarlık enerji yatırımı yapması gerektiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu, "Kaddafi'nin elinden ödül alırsınız. Batının egemen güçleri onu yemek için yola çıkarlar, sen de şakşakçı olur linç edilirken alkışlarsın oraya gider Libya'dan bir şey gelecek mi diye beklersin. Egemen güçler onu daha önce paylaştı, sen taşeronluğunu yapıyorsan, taşerona birşey düşmez. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında bize en büyük desteği veren Kaddafi'nin linç edilmesine bizim Başbakan, Hükümet neden alkış tutar? Vefa denen bir şey var" diye konuştu.

'TBMM İçtüzüğü değiştirilsin'

Demokrasinin, yolsuzlukları, ahlaki çöküntüleri kabul etmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, demokrasilerde yöneticilerin halka hesap verdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, TBMM İçtüzüğü'nün değişerek, kesin hesap komisyonu oluşturulması, vatandaşların vergisinin hesabının sorulması, başkanının da ana muhalefetten olmasını önerdi.

'Tuzun kokusu herkesin burnunda'

Adaletin, yargının tümüyle iflas ettiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Siz, Yargıtay'a, Danıştay'a militan yargıç seçerseniz, bu ülkede tuz kokar, tuzun kokusu da bu ülkede yaşayan her insanın burnunda. Yargıya ve adalete duyulan güven sarsıldı" dedi.

'Özgürlüğün kan davası'

Kılıçdaroğlu, halkın oylarıyla seçilen milletvekillerin hapiste bulunduğu demokrasinin, sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ayıbı olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Silivri toplama kampını bütün dünyaya anlattık. Orada adalet yoktur. Yargıçların sanıkları hasım olarak görme alışkanlıkları var. Orada adalet dağıtılmaz, dağıtılan adaletsizliktir. Özgürlüğün kan davasıdır orada görülen."

1164 oyla yeniden başkan

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 34. Olağan Kurultayı'nda 1164 delegenin oyuyla, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda 1232 geçerli oyun 1164'ünü alan Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan oldu.

Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa seçilmesinin ardından bir teşekkür konuşması yaptı.

Sanatçı Onur Akın'la sahneye gelen ve Akın'ın, "Bir ıslık da sen çal" şarkısı eşliğinde salonda bulunanları selamlayan Kılıçdaroğlu, değişim, dönüşüm, aydınlık bir Türkiye için, hiç kimseyi ötekileştirmemek, herkesi kucaklayarak, baştacı ederek, Türkiye'yi yaşanabilir bir ülke yapmak adına yola çıktıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kardeş kavgasının olmadığı, çocukların yatağa aç girmediği, barışın, huzurun, onurun olduğu bir ülke için yola çıktık. Yolculuğumuz devam edecek. Bu süreçte destek, gönül veren, el veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Hepinize yürekten muhabbetlerimi sunuyorum."

Kılıçdaroğlu'nun teşekkür konuşmasının ardından kurultayın birinci gün çalışmaları tamamlandı. Kurultay Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerine seçim yapmak üzere yarın sabah 08.30'da yeniden toplanacak.

Listede kimler yer alacak?

CHP, "değişim ve demokrasi" sloganıyla, 34. olağan kurultayını gerçekleştirecek. 2 gün sürecek kurultayda, bugün genel başkan seçimi, çarşamba günü ise parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu seçimleri yapılacak.

Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu'ndan başka aday çıkmadı ama parti meclisi için talep yoğun.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin çarşaf listeyle yapılmasını istiyor. Ama elinde anahtar listesi olacak.

Gürsel Tekin, Şafak Pavey, Prof. Dr. Burhan Şenatalar ve mevcut MYK üyeleri anahtar listede olması kesinleşen isimler.

Parti meclisi seçimleri sonrası, MYK da yenilenecek. Partinin 2 numarasının kim olacağı merak konusu.

Mevcut Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap görevine devam edecek mi, yoksa iddia edildiği gibi yerine Adnan Keskin mi gelecek merak konusu...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, "İkinci adamların görevi örgütü bütünleştirmek. Uzun süredir özlediğimiz bir tablo var CHP'de. 81 il örgütü inannçla genel başkan etrafınde kenetlenmiş" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin de, "Bana parti tabanından görev almam konusunda yoğun bir talep var baskı var. Kimseden teklif almadım. Kimseye de başvurum olmadı" diye konuştu.

CHP yönetimi, 30 bin kişinin katılması beklenen kurultayda gerginlik yaşanmayacağından emin.

Matkap, "Güle oynaya bir kurultay yapacağız" ifadelerini kullandı.