Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş Ankara'da buluştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da biraraya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Ankara Kalkınma Projesi çalışmalarını birlikte inceledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı Karadeniz gezisi ile ilgili konuşmayan Kılıçdaroğlu, burada da herhangi bir açıklama yapmadı. Geziye Selvi Kılıçdaroğlu ile Nursen Yavaş da katıldı.
Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da tarıma hayat vermek için başlattığımız Başkent Ankara Kalkınma Projemizi (BAKAP) yerinde inceledik. Kalkınmanın ilk adımı yerli üreticilerimize destek olmak. Ankara'da hiçbir üreticimizi yalnız bırakmıyoruz, bırakmayacağız” dedi.
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