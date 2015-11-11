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Kemal Kılıçdaroğlu, Umut Oran'la görüşecek

Umut Oran, 1 Kasım seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay çağrısı yapmış ve genel başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı

11 Kasım 2015 22:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Kasım seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay çağrısı yaparak, genel başkan adaylığını açıklayan, eski milletvekili Umut Oran'la görüşecek. Oran ve Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme, yarın CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek. 

CHP eski İstanbul Milletvekili Umut Oran, seçimlerin ardından partisinin "bunca haksızlığa rağmen" iktidar yüzü görememesinin sorumlusunun CHP’nin yönetiminde bulunanlar olduğunu söylerek, olağanüstü kurultay çağrısında bulunmuştu. Oran, CHP kurultayında genel başkan seçildiği takdirde 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirtmişti.

 

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