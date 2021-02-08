Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İrfan Fidan boykotu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan’ın yarınki yemin törenine katılmama kararı aldı.

http://ankaragazetecisi.com'da yer alan Alican Uludağ'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine aday olduğunu açıklayan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan AYM üyeliğine seçilmişti. İrfan Fidan'ın hiçbir faaliyette bulunmadan Yargıtay'dan en yüksek oyu alması tepkiye yol açmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İrfan Fidan’ın yemin törenine katılmama kararı aldığı; bu kararda, İrfan Fidan’ın yürüttüğü soruşturmalar, Yargıtay’da 4 günlük üyeyken ve henüz tek bir dosyanın kapağını dahi açmadan teamüllere aykırı şekilde aday olmasının etkili olduğu belirtildi.

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