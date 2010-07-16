-KEMAL KILIÇDAROĞLU KKTC'YE GİDİYOR LEFKOŞA (A.A) - 16.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Türk halkını katliamlardan kurtaran, barış ve özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 36. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere 19 Temmuz Pazartesi günü bu ülkeye gidecek. Pazartesi saat 23.35'de KKTC'ye gelecek olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz sabahı Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki geçit törenine katıldıktan sonra Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek. Başbakan İrsen Küçük'ün vereceği öğle yemeğine katılacak Kılıçdaroğlu, devlet ve hükümet yetkilileri tarafından kabul edilecek. Girne Dome Otel'de Türk Yıldızları akrotim gösterisini izleyecek Kılıçdaroğlu, gece de Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Cratos Otel'de vereceği resepsiyona katılacak. Kılıçdaroğlu, saat 20.45'de Ercan Havaalanı'ndan Ankara'ya hareket edecek.